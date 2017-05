Ďalšie auto bez vodiča? Kamarátky si týmto manévrom poriadne zavarili!

Incident sa stal v utorok krátko pred polnocou na Beethovenovej ulici. Dievčatá sa týmto zvláštnym spôsobom chceli vyhnúť problémom. Tá, ktorá za volantom sedela ako prvá, nevlastní vodičské oprávnenie.

Ako agentúru SITA informovala trnavská policajná hovorkyňa Mária Linkešová, 19-ročná dievčina, ktorá sedela na mieste vodiča, pustila volant a snažila sa vymeniť si miesto so svojou kamarátkou.

Dievčatám sa to nakoniec aj podarilo, no vozidlo, ktoré počas ich "manévru" nikto neriadil, vybočilo vľavo a narazilo do zaparkovaného Volkswagenu. Kamarátkam alkohol nezistili. Za spôsobenú dopravnú nehodu a jazdu bez vodičského oprávnenia hrozí v zmysle zákona v správnom konaní pokuta od 300 do 1 300 eur a zákaz činnosti od 12 do 60 mesiacov.

Dievčine, ktorá umožnila nevodičke viesť motorové vozidlo, ukladá zákon rovnako trest, a to v rozkaznom konaní do 50 eur a v správnom konaní do 100 eur.