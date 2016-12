Dodávka na diaľnici nečakane vletela do hasičov, aj policajtov: Vodič to neprežil

O nehode s tragickým koncom informoval portál topky.sk. Šofér (68) dodávky išiel včera (6. 12.) dopoludnia po diaľnici D1. „Medzi Popradom a Svitom z doposiaľ nezistených príčin narazil do hasičského auta potom do zvodidiel a následne do služobného motorového vozidla Diaľničného oddelenia PZ Mengusovce,“ uviedla hovorkyňa prešovských policajtov Jana Migaľová.

Na autách vznikla škoda 39-tisíc eur. Vodiča nákladiaku po ošetrení previezli záchranári do nemocnice, kde neskôr, žiaľ, zraneniam podľahol. Policajti začali trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.