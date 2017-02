Drzosť, ktorá nepozná hraníc: Zlodeji opäť zaostrili na seniorov!

Druhý prípad sa stal v obci Šalov, kde muž takisto využil dôverčivosť dôchodkyne, pričom priamo z dvora rodinného domu sa jej pokúsil ukradnúť sliepky. Policajný zbor preto upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch.

Ako TASR informoval Peter Polák z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Leviciach, v poslednom čase sa znova vyskytujú prípady, pri ktorých sú seniori okrádaní alebo uvádzaní do omylu, pričom je zneužívaná ich dôvera.

"Seniori by nemali vpúšťať cudzie osoby do svojich príbytkov, nekontaktovať sa s nimi osamote a vždy by mali mať dôležité kontakty na viditeľnom mieste. Pri oslovení telefónom, že volá ich vnuk, príbuzný alebo známy, je potrebné si najskôr overiť, či naozaj volá príbuzný alebo známy, ktorý v telefóne žiada o požičanie peňazí. V takomto prípade si treba informáciu u syna alebo dcéry overiť. Nedávajte peniaze do rúk osobe, ktorú nepoznáte, aj keď tvrdí, že ju za vami posiela príbuzný alebo známy," upozornil Polák.