Expolicajt obžalovaný zo zneužívania svojej 4-ročnej dcérky: Súd rozhodol o jeho treste!

Políciu zalarmovali učiteľky materskej školy, ktorú dievčatko navštevovalo. Podľa nich malo príznaky zneužívaného dieťaťa. Bolo vraj príliš poslušné, chodilo po špičkách, pri popoludňajšom spánku sa ani nepohlo, keď kreslilo svojho ocka, nakreslilo mu aj pipíka.

Policajti si po svojho kolegu prišli domov, dieťa vzali na výsluch. Prítomná na ňom bola učiteľka, ktorá ho udala a kládla dievčatku otázky. Z tohto úkonu vyhotovila detská psychologička ako znalkyňa posudok, ktorý bol hlavným dôkazom pri vznesení obžaloby. Obhajoba upozorňovala na nezákonne vykonaný dôkaz, no napriek tomu mu okresný súd naparil 7-ročný nepodmienečný trest.

Odvolal sa, senát krajského súdu tento dôkaz takisto hodnotil ako nezákonný.

„Nie je možné z obsahu spisu vyvodiť záver, či bola maloletá poučená primerane jej veku,“ uviedla sudkyňa.

Napriek tomu ho senát uznal za vinného a vymeral mu trojročný trest s podmienečným odkladom na skúšobnú lehotu 4 rokov. Zároveň sa musí podrobiť psychoterapii.

„Sú dôkazy, ktoré ho zo spáchania skutku usvedčujú,“ vyhlásila sudkyňa.

Podľa nej učiteľky zaznamenali viacero príznakov u maloletej, ktoré znalkyňa z odboru detskej psychológie vyhodnotila ako príznaky pre sexuálne zneužívané dieťa. Psychologička, ktorá inkriminovaný posudok vypracovala, už znalkyňou nie je. Ani jeden z dvoch sexuologických posudkov u neho nepotvrdil pedofíliu.

Podstatným podľa súdu je však to, že 4-ročné dieťa nemôže opisovať, že otec má pipíka s dierkou, že sa s ním hrá a pusinkuje ho, keby to nezažilo. Na tvrdenie obžalovaného, že kresba s mužským pohlavným údom nie je od jeho dcéry, uviedla: „Tri svedkyne to potvrdzujú, nie je dôvod tomu neveriť.“

Trest mu znížil súd z dôvodu, že obmedzená osobná sloboda mu bola väzbou, po prepustení mu boli nariadené viaceré obmedzenia, najprísnejším bol zákaz styku s dcérou.

Nevidel sa s ňou už niekoľko rokov. Musel bývať u svojej matky, k svojej rodine nesmel, s manželkou sa stretával iba mimo ich spoločného bytu. Pred tromi rokmi sa im narodil synček, o ktorého sa riadne stará. Teraz sa k nim môže znova nasťahovať, dievčatko je už piatačkou.

„Dcérka o všetkom vie, veľmi sa na neho teší. Budeme bojovať ďalej a dokážeme jeho nevinu,” zastala sa svojho manžela Zuzana.

„Nikdy som nič také nespáchal, nebol by som toho schopný. Všetko je to vykonštruované obvinenie učiteliek, takmer už 75 mesiacov mám život obrátený naruby. Nikdy som nikomu neublížil, snažil som sa ľuďom pomáhať. Ale toto, čo urobili mne a najmä mojej dcére… Prezerali jej telo, vypočúvali ju za nevyjasnených okolností,“ povedal v záverečnej reči.

Po vyhlásení rozsudku bol expolicajt rozčarovaný: „Neviem, ako mám dokázať svoju nevinu. Som ochotný ísť na detektor lži aj za prítomnosti kamier. Nikdy by som dcérke neublížil, ani žiadnemu inému dieťaťu.“