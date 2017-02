Expolicajt a spisovateľ na úteku: V poslednej knihe zavedie čitateľov na zaujímavé miesta

Kincl je totiž obvinený, že v čase, keď pracoval ako policajt, spolupracoval so zločineckou skupinou takáčovcov! Ak áno, je možné, že inšpiráciu z tohto prostredia čerpal aj pre svoju novú knihu. V nej totiž napríklad detailne opisuje popravu mladého muža, ktorého zabili strelou do hlavy! Stalo sa tak v Bohom zabudnutej obci, Potônskych Lúkach, čo je o to zaujímavejšie, že Václav Kincl má podľa katastra nehnuteľností v tejto obci stále trvalé bydlisko!

„Na tejto adrese už býva iná rodina,“ prezradila nám krčmárka. „Jeho som tu nevidela už viac ako rok,“ dodala. Príbeh Neuerovej knihy sa zapletie natoľko, že vyšetrovateľ musí poslať agenta v prestrojení až do väzenia. Tušil azda Kincl, že aj jeho minulosť sa raz prevalí a bude mu hroziť 10 rokov natvrdo? Expolicajt (46) figuruje na zozname 21 mužov, ktorým vyšetrovateľ pripisuje založenie či podporovanie zločineckej skupiny takáčovcov.

Kincla navyše vinia aj z podvodu, nátlaku a zo zneužitia právomocí verejného činiteľa. Trinásť takáčovcov zadržali koncom januára. „Môžeme potvrdiť, že v rámci akcie sa nepodarilo zadržať sedem obvinených osôb, medzi ktorými je aj obvinená osoba V. K.,“ uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Martin Wäldl. „Obvinený V. K. bol v čase spáchania skutku príslušníkom Policajného zboru,“ doplnil. Naposledy ho videli susedia v Kučišdorfskej doline, kde býval.

„Bol to sympatický, obyčajný chlap. Netuším, či je to pravda s takáčovcami. Chodieval sem niekedy s malým dievčatkom, neviem, či to bola dcéra, ale naposledy som ho videl pred Vianocami,“ prezradil nám sused. Ako sme sa dozvedeli z vydavateľstva, v ktorom Kinclova kniha vyjde, všetci sú z tejto správy šokovaní. „Knihu nám poslal minulý týždeň jeho agent mailom,“ potvrdili nám z vydavateľstva. „Osobne sme ho tu videli asi pred pol rokom,“ dodali.