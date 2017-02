Konečný verdikt padol po piatich rokoch: Takáto je cena za dva mladé životy!

Zomreli po tom, ako do nich podľa polície a prokuratúry na krajnici v rýchlosti asi 100 km/h napálil opitý vodič Ľubomír Mikšovský (26).

Ten však na rozhodnutí súdu chýbal. Proces sa ťahal neuveriteľných päť rokov aj preto, že Mikšovský sa najskôr k svojmu činu priznal, po niekoľkých mesiacoch za mrežami však úplne otočil a vinu zvalil na kamaráta policajta.

"On sedel za volantom. Po nehode mi povedal, aby som to zobral na seba, že on mi vybaví aby som z toho nič vážne nemal," povedal na prvom pojednávaní Mikšovský, ktorý ale z basy poslal rodičom oboch svojich obetí ospravedlňujúci list.

V marci minulého roka mu Okresný súd v Nitre vymeral 10-ročný trest a doživotný zákaz šoférovania. Keďže sa voči nemu odvolal, verdikt nebol právoplatný. Bodku za hroznou tragédiou dal tak až Krajský súd, ktorý rozhodnutie prvostupňového potvrdil.

