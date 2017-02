Mamička ich už nikdy nepohladká: Dcéry zavraždenej Evy (†28) si myslia, že mala autonehodu!

Tie síce už o mamičkinej smrti vedia, najbližší im však radšej povedali, že mala ťažkú autonehodu. Obe to vraj zatiaľ nesú statočne, hoci Eva im veľmi chýba.

Podľa našich zistení sa Miroslav zoznámil s Evou cez sociálnu sieť, hoci najskôr mal osloviť jej mamu. Medzi jej priateľmi našiel Evu, ktorej neskôr začal nadbiehať. Ona s ním ale podľa slov rodinnej známej chodiť neplánovala.

"Možno on by to aj chcel, no ona ho brala len ako kamaráta. Chcela byť sama a venovať sa len svojim dcérkam. Keby sme sa vedeli dostať do Evkinho profilu na Facebooku, vedeli by sme viac. On ju však vyhľadával a dvakrát som sa s ním stretla aj u nich doma. Keby sme čo i len tušili, aký je to diabol, určite by sme mu nedovolili sa s ňou stýkať," vracia sa známa na začiatok celej tragédie, pri ktorej Miroslav Evu usmrtil takmer šesťdesiatimi bodnými ranami nožom do hornej polovice tela.

Navyše ju mal aj škrtiť. Podľa známej sa Miroslav najskôr k Eviným dcérkam Evke (10) a Robke (9) správal dosť odmerane, potom ale otočil a bol k nim veľmi milý. Dokonca si šiel s nimi zahrať aj karty.

"Vybuchoval" síce častejšie, ale vždy keď sa nahneval, išiel radšej von, kde to rozchodil a rozdýchal. Späť sa vracal pokojný.

"Preto sme nič podozrivé na ňom nespozorovali," dodala.

Eva Miroslava vždy po jeho návšteve odviezla autom domov. Podľa známej si však zakaždým u nich akože niečo zabudol, aby mohol prísť aj na druhý deň. A tak sa to stalo i tentokrát.

