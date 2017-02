Opitý Martin ukradol kamarátovi auto a nabúral osem ďalších: Vieme, kto zaplatí škodu!

Martin bol večer v byte u kamaráta Stana na sídlisku. Spolu popíjali, Martin sa potom rozlúčil a odišiel, pričom si mal nepozorovane zobrať kľúče od Stanovho auta.

„Synovi vo veku tridsať rokov diagnostikovali ťažkú maniodepresiu. Jeho problém je, že si vždy vyberal nesprávnych kamarátov. To, čo sa stalo, urobil jeho priateľ z detstva,“ vyjadrila sa k udalosti Stanova mama Danica Birošová, ktorá je známou trenčianskou advokátkou a zároveň poslankyňou mestského zastupiteľstva.

„Aj keď vedel, že syn je ťažko chorý a berie lieky, namiesto toho, aby mu pomáhal, ťahal ho dolu. Syn mi povedal, že Martin mu zobral kľúče od auta. Z toho, čo sa stalo, sa Stanko zrútil,“ dodala.

Ďalší ožran za volantom: Ako sa v takom stave vôbec udržal na ceste?

Martin po svojej divokej jazde zaparkoval kamarátove poškodené auto pred domom a išiel spať. Policajti cestného piráta vypátrali do dvoch hodín od búračiek. „Vodiča o 01.20 podrobili policajti dychovej skúške s výsledkom 1,77 promile alkoholu.

Martin jazdil v čase, keď mal zadržaný vodičský preukaz,“ povedala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová. Alkoholom podgurážený Martin skončil v policajnej cele. Podľa Antalovej ho neminie obvinenie z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky, za čo zákon ukladá trest odňatia slobody až na jeden rok Škoda na všetkých vozidlách bola predbežne vyčíslená na 24 tisíc eur.

Tragická nehoda na diaľnici D1: Čelná zrážka si vyžiadala obeť a ťažké zranenia

„Všetky škody na autách zaplatím,“ ubezpečila poslankyňa Birošová.

Opitý vodič úradoval aj v Rožňave

Zarážajúce na tom celom je to, že nešlo o jediný podobný prípad, ktorý sa stal v sobotu. Polícia vyšetruje aj ďalšiu dopravnú nehodu, ku ktorej došlo v ten istý deň ráno v Rožňave.

Podľa doterajších zistení ju mal spôsobiť 42-ročný vodič z Revúcej. TASR o tom dnes informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Alexander Szabó.

Muž mal vozidlom Škoda Fabia, ktoré viedol po Zakarpatskej ulici, naraziť do odstaveného auta Opel Corsa, ktoré sa posunulo dopredu a narazilo do zadnej časti odstaveného Volkswagenu Passat. To sa po náraze posunulo dopredu a narazilo do odstaveného BMW.

"Dychovou skúškou sa u vodiča zistilo, že v čase vedenia motorového vozidla mal v jednom litri vydychovaného vzduchu najmenej 1,05 mg alkoholu, čo predstavuje 2,19 promile. K zraneniu osôb nedošlo, pričom celková škoda na poškodených vozidlách bola odhadnutá na približne 3700 eur," uviedol Szabó.

Policajný vyšetrovateľ začal v tejto súvislosti trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a vykonáva ďalšie potrebné procesné úkony.