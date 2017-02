Pod vplyvom alkoholu zabil dvoch ľudí, konečne pozná rozsudok: Reakcia rodičov Kristínky (†13) a Martina (†21)!

Zomreli po tom, ako do nich podľa polície a prokuratúry na krajnici v rýchlosti asi 100 km/h napálil opitý vodič Ľubomír Mikšovský (26). Ten však na rozhodnutí súdu chýbal.

Čítajte viac Tvrdá rana pre Slotu. Namiesto úľavy prišiel zo súdu ešte prísnejší ortieľ

Proces sa ťahal neuveriteľných päť rokov aj preto, že Mikšovský sa najskôr k svojmu činu priznal, po niekoľkých mesiacoch za mrežami však úplne otočil a vinu zvalil na kamaráta policajta.

"On sedel za volantom. Po nehode mi povedal, aby som to zobral na seba, že on mi vybaví, aby som z toho nič vážne nemal," povedal na prvom pojednávaní Mikšovský, ktorý ale z basy poslal rodičom oboch svojich obetí ospravedlňujúci list.

V ňom napísal že to, čo spravil, ľutuje. Zmeniť výpoveď sa rozhodol zrejme aj preto, že v prípade dokázania vinu mu hrozil pobyt za mrežami až na 12 rokov.

Ani to mu však nepomohlo a v marci minulého roka mu Okresný súd Nitra vymeral 10 ročný trest a doživotný zákaz šoférovania. Keďže sa voči nemu odvolal, verdikt nebol právoplatný. Bodku za hroznou tragédiou dal tak až krajský súd, ktorý rozhodnutie prvostupňového potvrdil.

Mikšovskému priťažili tri veci. Bol to najmä fakt, že si sadol za volant opitý. Okrem toho ho už dvakrát odsúdili za jazdu pod vplyvom alkoholu. Priťažilo mu aj to, že sa svojim obetiam ani nesnažil pomôcť a z miesta nehody ušiel.

FOTO Vodič narazil do domu: Dôvod desivej nehody váš šokuje!

Včerajší definitívny verdikt si vypočuť neprišiel. "Nebudem sa k rozsudku vyjadrovať," uviedol jeho zástupca Svetozár Chabada, ktorý tak ani nešpecifikoval, či s klientom podajú mimoriadne dovolanie.

Čo na rozsudok hovoria rodičia obetí?

"Myslím si, že okresný súd urobil dobrú prácu a tento to iba potvrdil. Trvalo to síce dlhšie, pretože zo strany obžalovaného a jeho obhajcu boli robené rozličné prieťahy, ale s verdiktom som spokojný," netajil Jozef Kúdela, otec nebohého Martina.

"Je to ťažké, pretože Maťko by mal v týchto dňoch 26 rokov, ktorých sa nedožil. Aspoň že ten, kto ho pripravil o život, dostal zaslúžený trest," povedala mama Mária.

Ďalší ožran za volantom: Ako sa v takom stave vôbec udržal na ceste?

"Rešpektujem rozhodnutie súdu, ale za dva zmarené mladé ľudské životy nie je trest primeraný. Mal dostať hornú hranicu, ktorou bolo dvanásť rokov," myslí si Kristínkina mama Alžbeta.

Tá navyše od vinníka tragédie požaduje aj nemajetkovú ujmu 130-tisíc eur. Sudca po pojednávaní vydal príkaz na dodanie Ľubomíra Mikšovského do výkonu trestu.

Tragédia v Sľažanoch

Nehoda, pri ktorej zahynuli Kristínka Tonková (†13) a Martin Kúdela (†21) sa stala 21. 2. 2012 vo večerných hodinách. Dvojicu kamarátov kráčajúcich pri krajnici v protismere zrazil opitý Ľubomír, ktorý po nehode z miesta tragédie ušiel. Za dedinou však narazil do betónového kríža a jeho šialená jazda sa tak skončila. Ešte 1,5 hodiny po nehode mal v dychu 2,13 promile alkoholu. V prípade pred súdom vypovedalo 43 svedkov a pomáhalo aj osem znalcov.