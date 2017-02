Sheila, ktorá pomočila a podpálila Korán: Jej príšerná minulosť hovorí za všetko!

Pôvodne Adriána M. sa pred časom premenovala na Sheilu. Meno si dala podľa svojej mamy zapísať aj do občianskeho preukazu. Prečo pomočila, roztrhala a podpálila Korán, si jej mama nevie vysvetliť. „Ona, chúďatko, ani nevedela, do čoho sa to vlastne zaplietla. Podľa mňa to bolo zrejme preto, že v minulosti mala s islamom zlé skúsenosti,“ myslí si. Akú konkrétnu skúsenosť s moslimami však mala, to už mama nevedela.

„Neviem, čo všetko zažila v zahraničí. Ale niečo vám poviem, ako 13-ročnú ju doma na Slovensku znásilnili Rómovia. Vraj ich bolo v skupine až 14, asi jej dali nejakú drogu. Niektorých poznám osobne,“ tvrdí mama. Sheilu podľa nej nemali nechať vo väzbe. „Sedí nevinne. Podľa mňa to nie je trestný čin, ak niekto ociká a podpáli knihu. Je to priestupok, pán prokurátor by mal moju dcéru pustiť,“ povedala Oľga, ktorá žije v skromných podmienkach. Sheila žila donedávna vo Fínsku.

Čo presne robila, nie je zrejmé. Má zverejnených viacero obrazových profilov na sociálnych sieťach, kde sa prezentuje ako modelka. V minulosti bola aj v reedukačnom domove na Spiši. Už ako 17-ročnej sa jej narodilo dieťa. Malý Tobiasko však s mamou nezostal. „Zobrali jej ho, keď nemal ani dva roky. Sociálni pracovníci tvrdili, že sa oňho nestará a že pije. Odvtedy ho chcela viackrát do starostlivosti, ale úrady ho dali pestúnom,“ prezradila Oľga.

Otcom prváčika Tobiaska je mladý muž z Česka. Podľa Sheilinej matky otcovstvo riadne priznal, ale záujem o rodinu údajne nemá. Sheila je podľa mamy v súčasnosti finančne zabezpečená. „Zohnala nám vybavenie do domácnosti – pozrite, kúpila nám mikrovlnku, postele, skrine.“ Sheila, predtým Adriána, bola zrejme odmalička pekný kvietok. Ako problémovú ju poznali aj v jej rodnom meste.

Mestská polícia s ňou v minulosti riešila viacero priestupkov. „Nepočuli sme o nej asi už päť rokov. Naposledy tu bola vyplatiť pokuty, bolo to ešte v roku 2011,“ povedal nám Ivan Stromko, náčelník polície v Ružomberku. Predtým ako ju zadržali naši policajti z NAKA, vraj bola v hoteli. Včera ju sudca Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici vzal do väzby.

Je obvinená zo zločinu výroby extrémistických materiálov v súbehu s prečinom násilia proti skupine obyvateľov, s prečinom hanobenia rasy a presvedčenia a prečinom podnecovania k národnostnej, rasovej a etickej nenávisti. Hrozí jej trest od šesť mesiacov až do šesť rokov. Matka Oľga je s aktuálnym osudom dcéry nespokojná. „Písala som už aj prezidentovi Kiskovi, aby ju oslobodili. Verím, že sa to podarí, lebo je nevinná,“ povedala nešťastná matka.