Šialená jazda opitej Miroslavy stála život Mišku (†20): Takýto trest jej vymeral súd!

Tragická nehoda, ktorej záznam sa dostal aj na verejnosť, sa stala v máji 2016. Miroslava v miernej pravotočivej zákrute medzi Horovcami a Vojčicami prešla do protismeru a narazila do auta, ktoré viedla Michaela. Tá utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla. Miroslave tesne po nehode namerali v krvi 2,55 promile alkoholu, o niekoľko hodín neskôr to bolo 1,99. Trebišovčanka si teda sadla za volant v ťažkom stupni opitosti, kedy nastáva strata orientácie v priestore a reakcie sú výrazne spomalene alebo žiadne.

Matka opitej vodičky zodpovednej za smrť Michaely: Dcéra zničila obe rodiny

Po necelom roku od hrôzostrašnej nehody padol rozsudok – Okresný súd v Trebišove poslal Miroslavu do basy na 8 rokov, vymeral jej tiež doživotný zákaz vedenia všetkých druhov motorových vozidiel! Rodine bude musieť navyše zaplatiť 2231 eur. S ostatnými nárokmi sudca odkázal pozostalých na občianskoprávne konanie.

Pojednávanie sa pre nešťastnú rodinu nieslo vo veľmi smutnej a ťaživej atmosfére, keď najprv sudca a neskôr prokurátor pripomenuli sled udalosti a následne závery súdneho dokazovania v ktorých spomenuli aj dramatické detaily za ktorých došlo k smrti krásnej Mišky (†20). Súd konštatoval, že ani pri poskytnutej okamžitej odbornej pomoci, by dievča nebolo možné zachrániť, keďže nárazom v rýchlosti 131! km/h utrpelo mnohopočetné veľmi ťažké zranenia, ktorým na mieste podľahlo. Babka Natália a mama Marianna sa pri týchto slovách neubránili slzám. Otec Michal tiež neskrýval dojatie. Smútok sa znásobil potom, keď v súdnej sien premietli videozáznam, ktorý zachytáva okamih osudnej zrážky.

Smutná rozlúčka s Michaelou († 21): Cintorínom sa niesli zúfalé vzlyky!

Prokurátor požadoval pre Miroslavu trest v hornej hranici trestnej sadzby a doživotný zákaz šoférovania. S týmto sa stotožnil aj advokát Miškinej rodiny. Prokurátor tiež požadoval vypracovanie ďalšieho, v poradí tretieho posudku z oblasti psychiatrie na presne stanovenie zdravotného a psychického stavu Miroslavy v čase nehody, s dôrazom na požitie alkoholu v kombinácii s liekmi (diazepamom). Súd to však zamietol s odôvodnením, že dôkazy sú jasné a ďalší posudok by bol zbytočné naťahovanie času.

VIDEO Smrť striehla na ceste: Michaela (†23) čelnú zrážku neprežila!

Súd pri rozsudku prihliadal na doterajší bezúhonný život vodičky, hodnotenie zamestnávateľom, beztrestnosť, ale zároveň aj fakt, že Miroslava sa za necelý rok ani raz nepokúsila skontaktovať s rodinou Michaely, ani sa im neospravedlnila. Obžalovaná Miroslava si verdikt vypočuť neprišla. Jej obhajkyňa presne tak, ako pri predchádzajúcich pojednávaniach predložila súdu potvrdenie o dlhodobej PN. Po vynesení rozsudku otec nebohej dievčiny povedal, že rodina očakávala iný verdikt. „Keby to záležalo odo mňa, dal by som jej výnimočný trest. Viem, že sudca sa musí držať zákona, preto jeho rozhodnutie rešpektujem, ale nie som spokojný,“ hovorí Michal Čajka. „Smutné na tom je, že rodina vinníčky sa prezentuje ako hlboko veriaca. Nemyslím si, že kresťania sa majú takto správať. Ich dcéra sa opila a v takom nepríčetnom stave si sadla za volant a zabila nám milovanú dcéru!“ Michaelina babka Natália bola po vynesení rozsudku veľmi rozčúlená. „Úbohá Miška, pri opitej vodičke nemala žiadnu šancu. A po tom všetko nie je ani schopná prísť a pozrieť sa nám do oči a prejaviť ľútosť? Takéto správanie je neodpustiteľné. No, a to, že advokátka žiadala opitú vodičku sprostiť viny v plnom rozsahu? Tak na to fakt nemám slov!“ povedala nahnevane pani Natália. Mamička Mišky, Marianna, sa pre obrovský zármutok nezmohla ani na krátke vyjadrenie.

Ako sa však zdá, prípad bude mať ešte pokračovanie. Advokátka obžalovanej avizuje odvolanie, vecou sa tak bude zaoberať Krajský súd v Košiciach. Či sa prokurátor proti rozhodnutiu súdu odvolá, bezprostredne po pojednávaní nekonkretizoval.

UPOZORNENIE: Video je len pre silné povahy!