Vražda pre sex: Vieme, čo predchádzalo hádke Petra (16) s jeho obeťou!

Iba 16-ročný Peter je od 10. októbra vo vyšetrovacej väzbe. Zadržali ho kukláči nadránom v dome jeho starkých z otcovej strany, kde býval so svojou matkou a štyrmi súrodencami.

Ozbrojení kukláči s namierenými zbraňami a baterkami vtrhli o piatej ráno za tmy do izby, kde spal so svojim mladšími bratmi a sestrou.

O dva dni ho predviedli pred sudcu, ktorý rozhodoval o jeho umiestnení do väzby.

Tam sa zosypal. Chlapec, ktorý je ešte takmer dieťa, sa srdcervúco rozplakal, keď uvidel svojho otca. Ten ho musel utešovať. No mal ťažkú úlohu.

Sudca ho do väzby vzal a je tam doteraz.

Chcel na slobodu

Včera ho predviedli pred sudcu znova, požiadal o prepustenie. Policajti totiž vyšetrovanie už ukončili s návrhom na podanie obžaloby, ktorú podal prokurátor. “Súd ju prijal,” informovala hovorkyňa Ivana Petrufová.

No mladíka na slobodu sudca nepustil. Dôvodom je obava, že by mohol ujsť alebo pokračovať v trestnej činnosti.

Bodal ako šijací stroj?

Petrovi hrozí vysoký trest, ktorý sa mu ako mladistvému znižuje na polovicu.

Podľa policajtov slobodnému a bezdetnému Rasťovi († 43) zasadil desiatky bodno-rezných rán hlavy, oka, krku, rúk a trupu. Zomrel na šok po vykrvácaní.

Obeť sa so svojim vrahom skontaktovala cez internet. Dohodli si stretnutie za účelom sexu za odplatu. “Išlo o ich prvé vzájomné stretnutie a netvorili spolu žiaden pár,“ informoval prešovský krajský policajný riaditeľ Dušan Sabol.

Rasťo prišiel na miesto stretnutia okolo polnoci, na svojej fabii. Podľa jeho príbuzných bol v ten deň u svojej sestry v Krompachoch. Večer odviezol domov svoju starú matku, o ktorú sa staral. Keď zaspala, potichu sa z domu vykradol, že nie je doma, zistila až na druhý deň, v nedeľu ráno.

Prečo sa pohádali?

V tom čase ho už našiel mŕtveho náhodný okoloidúci v kríkoch v Župčanoch. Bol obnažený, nohavice i spodky mal stiahnuté, tričko vyhrnuté. Krátko pred vraždou k nemu nastúpil do jeho auta Peter. “Boli dohodnutí na orálnom sexe, no Rasťo chcel niečo viac a dožadoval sa análneho styku. Peter to odmietal urobiť. Auto zamkol, chlapec nemohol vystúpiť. To ho rozzúrilo, dostal sa k vreckovému nožíku a dobodal ho,” prezradil nám náš zdroj.

Policajti museli prehliadať celú dedinu, Peter totiž po skutku porozhadzoval po celej dedine oblečenie obete i svoju bundu s krvavými škvrnami. Ráno po skutku zašiel na omšu do kostola, ďalšie dni riadne chodil do školy.

Policajti ho vypátrali po dvoch týždňoch, pri domovej prehliadke zaistili rôzne predmety a stopy. Súdne pojednávanie je naplánované na jún.