FOTO Dopravu ochromili nehody: Zrážka vlaku s autom!

TASR o tom informoval hovorca spoločnosti Aleš Ondrůj. "Podľa prvotných informácií sa dnešný stret, našťastie, obišiel bez zranení na strane cestujúcich a zamestnancov RegioJetu. Záchranná služba odviezla na ošetrenie vodiča automobilu," priblížil Ondrůj.

Vlaková súprava by mala byť podľa jeho slov pojazdná a nedošlo ani k jej vykoľajeniu. Na mieste zasahovali hasiči, ktorí zabezpečili prevoz cestujúcich do najbližšej stanice. V úseku, kde sa stala nehoda, bude do vyšetrenia a odstránenia následkov nehody zabezpečená náhradná autobusová doprava.

"Cestujúcim sa ospravedlňujeme za komplikácie a spôsobené obmedzenie," dodal hovorca.

Ondrůj pripomenul, že železničná trať Komárno - Bratislava patrí medzi vysoko frekventované jednokoľajové železničné trate na Slovensku. Vlani sa tu na priecestiach stali nehody, všetky zavinili vodiči automobilov, viedli aj k zraneniam a stratám na ľudských životoch a spôsobili škody spolu za viac ako štyri milióny eur.

Problémy sú aj na Orave

Nehoda komplikuje dopravu aj na frekventovanej ceste medzinárodného významu I/59 na Orave.

TASR o tom informovalo Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Policajného zboru (OS KR PZ) v Žiline. Dve motorové vozidlá sa zrazili na hlavnom ťahu do Poľska medzi obcami Krivá (okres Dolný Kubín) a Podbiel (okres Tvrdošín).

"Blokovaný je jeden jazdný pruh v smere na Podbiel. Premávku v tejto chvíli riadi polícia. Vodičov žiadame o zvýšenú pozornosť pri prejazde týmto úsekom," upozorňuje OS KR PZ Žilina.