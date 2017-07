Kradol milovník medu?

Majiteľ záhradného domčeka zrejme doplatil na to, že domček mal neuzamknutý a bol tak ľahkou korisťou zatiaľ neznámeho páchateľa. Ten sa do domčeka vošiel zrejme v noci z utorka na stredu tento týždeň a so sebou si odniesol 185 kusov fliaš naplnených včelím medom, nerezovú nádobu, v ktorej bolo 15 kg medu a tiež tri prepravky. Majiteľovi tým spôsobil škodu za takmer 1500 €. „Vec vyšetrujeme ako prečin krádeže,“ uviedla nitrianska krajská policajná hovorkyňa Božena Bruchterová.