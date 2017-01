Agresívny vodič nabúral do policajtov, zazneli aj výstrely: Vieme, čo akčnej scéne predchádzalo!

Rozzúrený vodič Ladislav (54) skončil v rukách policajtov v pondelok poobede. Krátko po 15. hodine zavolala podľa našich informácií na tiesňovú linku jeho manželka, aby upozornila na mužovo čudné správanie. Doma sa vraj správal agresívne, pričom by sa u nich mali nachádzať aj nejaké zbrane. Po hádke odišiel z domu na svojom džípe, na ktorý sa hneď zamerala policajná hliadka.

Jazdil rýchlo

„Snažili sa ho zastaviť, no výzvy nerešpektoval a naďalej išiel bezohľadne rýchlou jazdou. Narazil pritom do policajného vozidla, ktorým sa mu hliadka snažila zabarikádovať cestu,“ povedala banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.

Ladislav po náraze zo svojho auta vystúpil a snažil sa uniknúť. Viackrát ho vyzvali, a to aj pod hrozbou použitia zbrane, aby zostal stáť. „Napriek tomu kládol aktívny odpor. Preto boli voči nemu použité donucovacie prostriedky,“ vysvetlila Kováčiková.

Skončil v nemocnici

Z nášho zdroja vieme, že muži zákona dokonca trikrát varovne vystrelili. Keď „neposlušného“ vodiča spacifikovali, pri dychovej skúške mu alkohol v krvi nezistili. Obvinili ho z útoku na verejného činiteľa. Keďže pri svojom vyčíňaní sa zranil, s ľahkým otrasom mozgu bol včera v nemocnici pripútaný na lôžku. Tam ho strážili policajti.

Susedia v šoku

Tí mali pod kontrolou aj byt útočníka, v ktorom žije so svojou manželkou. Po tom, ako ju priviedli z výsluchu, pustili sa do domovej prehliadky. Zrejme hľadali spomínané zbrane. Susedia sú zo správania Ladislava v šoku.