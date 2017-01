Ornitológa Petra († 34) našla mladá žena: Dokrvavené a dohryzené telo mám stále pred očami!

Peter bol nadšený ornitológ. Aj v sobotu ráno sa vybral pozorovať vtáctvo k jazeru pri bratislavskej Devínskej Novej Vsi. Lenže keď sa okolo obeda nevrátil domov do Stupavy, jeho manželka, ktorá je v ôsmom mesiaci tehotenstva, zalarmovala políciu. Mužom zákona už medzitým volali náhodní okoloidúci, že pri jazere našli mŕtvolu.

Najskôr zbadala bicykel

Našli sme ženu, ktorá mŕtvolu objavila na prechádzke so psami. Videla bicykel a pár metrov od neho akúsi kôpku. „Psy tam utekali. Šla som za nimi, že čo zase objavili. V šoku som pozerala na dokrvavenú a dohryzenú mŕtvolu. Vyzeralo to, akoby muž spadol z bicykla. Bola som taká roztrasená, že na políciu musel zavolať priateľ. Stále to mám pred očami,“ povedala ešte stále zničená žena, ktorá nechcela zverejniť svoju identitu.

Mŕtvy Peter mal tržné rany na predlaktí a lýtku, ale i množstvo menších rán po celom tele. Podľa privolaného lekára nastala jeho smrť cudzím zavinením a nariadil pitvu.

Boli to psy?

Rany vyzerali ako po útoku zvierat, na čo sa zameralo aj policajné vyšetrovanie. Muži zákona Petrovu smrť vyšetrujú ako usmrtenie.

Okamžite sa objavili úvahy, aká zver by mohla byť za mužovou smrťou. „V tejto oblasti sú akurát tak srnce, inú divú zver sme tu nikdy nevideli,“ povedal starosta Devínskej Novej Vsi. Odborníci zo združenia dravce.sk tvrdia, že divú zver ľaká ľudský pach, takže líšky alebo diviaky by utekali preč. „Mohli to byť iba psy,“ tvrdili nám.

Ľudia sa boja

To by podporovalo aj názory miestnych. Podľa nich žije v tunajšej chatovej osade muž, ktorý chová celú svorku vlčiakov, asi deväť zvierat. „Občas mu ujdú a túlajú sa po okolí. Aj ja som už na nich natrafila. Našťastie som bola ďaleko a stihla som ujsť. Inak neviem, ako by sa to skončilo,“ povedala nám Lucia (30).

Zašli sme sa pozrieť k domu spomínaného muža. Nezastihli sme ho a na dvore sme videli iba dvoch vlčiakov., hoci tam podľa ľudí obyčajne pobieha celá svorka.

Zatiaľ teda zostáva záhadou, aké zvery na Petra zaútočili.