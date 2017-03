Mafiánsky boss Černák prehovoril z basy: Mečiarovi posiela štipľavý odkaz!

A práve na neho reagoval bývalý boss všetkých slovenských mafiánov.

“Pozorne sledujem diskusie vládnych právnikov, politikov a vyjadrenie Vladimíra Mečiara v súvislosti s tými jeho amnestiami. Dovolím si tvrdiť, že ak sa podarí tentokrát zrušiť poslancom ústavnou väčšinu nejakým spôsobom tieto amnestie, ak verejnosť sa konečne dozvie to, čo som ja napísal už vo svojej knihe, že za zavlečením Michala Kováča do cudziny stál Vladimír Mečiar, zneužil na to Slovenskú informačnú službu a vražda Róberta Remiáša má priamy súvis s týmto činom,“ vyhlásil Černák v nahrávke, ktorú zavesila na internet jeho súčasná partnerka Monika.

V závere adresoval Mečiarovi poriadne ostrú výčitku. Keby mal možnosť ešte niekedy sa stretnúť s expremiérom, tak by mu povedal len toľko: “Je to od neho len ďalší zbabelý čin všetko toto hodiť na námestníka Slovenskej informačnej služby, ktorý je už mŕtvy (Jaroslav Svěchota - pozn. red.) a nevie sa postaviť k svojej minulosti chlapsky. Lebo je oveľa ťažšie prijať za to zodpovednosť, postaviť sa k svojej minulosti čelom ako spáchať takéto trestné činy!”

Zavlečenie Michala Kováča mladšieho

Syna vtedajšieho prezidenta Michala Kováča násilne zavliekli do Rakúska 31. augusta 1995. Podozrivou z tohto skutku sa stala spravodajská Slovenská informačná služba (SIS). V tom čase bol na Kováča vydaný medzinárodný zatykač pre údajný podvod presahujúci dva milióny dolárov.

Neznámi páchatelia na dvoch autách zastavili neďaleko jeho domu, vyvliekli ho z jeho auta a ohrozovali zbraňou, nasadili mu masku, paralyzovali elektrošokmi a násilím doňho vliali fľašu alkoholu. Prebral sa pred policajnou stanicou v Hainburgu.

Tam ho na základe telefonátu zo Slovenska našli rakúski policajti. 12. decembra 1997 prezident Kováč udelil svojmu synovi milosť a trestné stíhanie voči nemu bolo zastavené. Súd v Nemecku vo februári 2000 zastavil šesť rokov trvajúce konanie voči Kováčovi ml. z dôvodu, že sa nedá očakávať jeho odsúdenie. V marci 2000 Mečiar odmietol pred vyšetrovateľom vypovedať vo veci únosu.

Vražda Róberta Remiáša

Pri nevyjasnenom výbuchu auta zahynul jeho vodič, mladý policajt R. Remiáš. Bol blízkym priateľom bývalého príslušníka SIS Oskara Fegyveresa, ktorému robil spojku na jeho úteku v zahraničí.

Fegyveres bol ako začínajúci príslušník SIS zapletený do únosu prezidentovho syna. Skrýval sa preto, lebo sa bál o svoj život, keďže z návodu na vraždu obvinil Ivana Lexu, vtedajšieho šéfa SIS.

Bývalý prezident Kováč prehral spor s Lexom a podľa ústavného súdu ho nesmie viniť z únosu svojho syna, ani keby to bola pravdu a musel sa mu písomne ospravedlniť a zaplatiť mu odškodné.

Mečiarove amnestie

Vtedajší premiér Vladimír Mečiar hneď v prvý deň ako zastupujúci prezident vydal amnestie vzťahujúce sa na trestné činy spáchané v súvislosti so zavlečením M. Kováča ml. do cudziny. Preto sa trestné konania pre podozrenie z týchto činov zastavili.

Po parlamentných voľbách 8. decembra 1998 nový premiér a zastupujúci prezident Mikuláš Dzurinda vypustil niektoré články z rozhodnutí o amnestii vydané Mečiarom. No o dva mesiace Ústavný súd rozhodol, že žiadnu amnestiu nemožno ani zrušiť ani zmeniť.