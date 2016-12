Černákovec Kán sa opäť vyhol väzbe: Sudca mu ju síce uznal, ale nahradil niečím iným

Ján Kán, obvinený z vraždy poľského podnikateľa, sa postavil pred senát Krajského súdu v Banskej Bystrici. Ten rozhodoval o sťažnosti, ktorú podal prokurátor po tom, ako okresný sudca pustil začiatkom decembra bývalého černákovca zo zadržania na slobodu. Krajský sudca teraz dôvody väzby uznal, no nahradil ju dohľadom úradov.

Ján Kán je obvinený z vraždy poľského podnikateľa Grzegorza Szymaneka v roku 1997. Ten patril k najbohatším Poliakom. Zaujímal sa oň nielen štát, ale aj mafia. Skrýval sa na Slovensku, kde sa dostal do rúk černákovcov. Tí, zrejme po dohode s poľskými mafiánmi, zaňho pýtali od rodiny výkupné. Chceli 5 miliónov mariek. Keď ich rodina nezohnala, Szymaneka viac živého nenašli.

Kán: Černák sa mi mstí!

Podľa výpovede Černáka a ďalšieho svedka ho mal zavraždiť práve Kán. Dôkazy ich tvrdenia podporili. "Černák ma chce za každú cenu dostať do väzenia. Mstí sa mi za to, že pred 10 rokmi mi poslal list a chcel, aby som ovplyvnil výpoveď Kaštana a Surového v jeho prospech. No ja som to neurobil," tvrdil dnes na súde Kán.