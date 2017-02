Chrípka kosí dôchodcov, za posledný mesiach ich zomrelo 13: Budú úrady konať?

Ako prvý upozornil na alarmujúcu situáciu v domove dôchodcov (DD) na Pažítkovej ulici v Bratislave denník Nový Čas. Dôvodom veľkého počtu úmrtí mala byť chrípka.

Spýtali sme sa preto aj zriaďovateľa domova, mestskej časti Ružinov.

"Vzniknutou situáciou sme sa zaoberali a riešili ju s vedením zariadenia. Išlo o obdobie, kedy sa v Domove dôchodcov Pažítkova koncentrovali klienti vo vyššom veku, priemerný vek nad 90 rokov a v terminálnych stavoch," povedala hovorkyňa MČ Bratislava-Ružinov Marianna Šebová.

"Mestská časť sa snaží klientom zariadení sociálnych služieb, čo najviac uľahčiť ich pobyt v nich, a práve v domove na Pažitkovej mestská časť postupne debarierizuje a modernizuje jeho priestory, tak aby jeho klienti mali, čo najvhodnejšie prostredie na svoj život," doplnila Šebová.

A čo na to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou? "V súčasnosti neeviduje v súvislosti so spomínaným zariadením žiadny podnet. Informácie o tomto prípade má úrad zatiaľ len z médií," povedala hovorkyňa úradu Andrea Pivarčiová.

"Na základe medializovaných informácií úrad preverí dané skutočnosti a následne rozhodne o ďalšom postupe," doplnila.

Zúri chrípka aj v iných mestách?

V tomto prípade sú najviac ohrození dôchodcovia.

"Každý rok robíme prevenciu chrípkových ochorení očkovaním. V našom zariadení sme v chrípkovom období nezaznamenali zvýšený nárast chrípkových ochorení s komplikovaným priebehom ochorenia a ani zvýšený nárast úmrtí," uviedla riaditeľka Domova dôchodcov na Vlčincoch v Žiline Helena Gajdošíková.

JESEŇ ŽIVOTA - DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ZARIADENIE PRE SENIOROV vo veľkej Lomnici

V Domove sociálnych služieb vo Veľkej Lomnici tento rok žiadna epidémia chrípky neprepukla.

„Na začiatku januára síce viacero klientov ochorelo na chrípku, ale okamžite sme urobili opatrenia na to, aby sa nestretávali všetci naraz a dodržiavali oddychový a pitný režim a pomohlo to,“ povedala nám Jana Soboličová z centra sociálnych služieb. Dnes sú z 50 klientov chorí len traja a tak to bolo aj minulý týždeň. To je celkom bežná situácia. Do nemocnice nemuseli kvôli chrípke poslať nikoho, všetkých pacientov zvládli vlastnými silami.

"V prešovských domovoch dôchodcov v ostatnom období neumreli žiadni klienti," informovala hovorkyňa mesta Prešov Veronika Kmetóny Gazdová.

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice

Aktuálne má chrípku iba jeden klient. Zhruba od novembra zaznamenali len asi 15 prípadov. Všetky boli bez komplikácií, úmrtie sa nevyskytlo. Lekár ktorý má obvod v zariadení sa snaží vplývať na obyvateľov, aby sa dali očkovať proti chrípke, ale nedarí sa to podľa jeho predstav, keďže viacerí obyvatelia majú lekára mimo stredisko.

Dbajú na prevenciu - správne vetranie, prechádzky, pestrú stravu a pitný program.

Momentálne neevidujú pacienta chorého na chrípku, keďže viac než polovica z nich je zaočkovaných. Už niekoľko rokov nezaznamenali komplikovaný priebeh chrípky, ani úmrtie.

Za vysoké percento očkovaných pacientov vďačia vynikajúcej osvete lekára, ktorý u nich ordinuje. Riadi sa heslom, radšej predchádzať ako liečiť a obzvlášť u seniorov, skupine pre ktorú predstavuje chrípka veľké nebezpečenstvo, keďže sa k nej môže pridať zápal pľúc, priedušiek, dutín alebo stredného ucha, čo vo vyššom veku môže mať fatálne dôsledky.