Ďalší škandál mužov zákona: Policajný dôstojník vytiahol na kolegov nabitú zbraň!

Susedia totiž okolo 1.00 hodiny mali dosť hluku a zavolali mestskú políciu. Mohlo to skončiť dohovorom, prípadne pokutou. To, čo prišlo však mestskí policajti nečakali ani v najdivokejšom sne! Dôstojník Národného bezpečnostného úradu Adam M. ich privítal rovno s búchačkou!

Ako sme sa dozvedeli, začal sa im vyhrážať a mieril im nabitou zbraňou na hlavy! Podľa svedka "obtiahol" zbraň a strážcom poriadku kázal: "Sadnite do auta a choďte do p**e!" Museli teda zavolať štátnu políciu! Vyhrážky a agresívne správanie však pokračovalo ďalej! A to nie je všetko!