Ďalšia smrť na ceste: Na zrážku dvoch kamiónov doplatili nevinní ľudia

Havária sa stala dnes doobeda v obci Fiľakovské Kľačany na juhu Slovenska.

Jeden kamión zrejme dostal v zákrute šmyk a vrazil do ďalšieho nákladného auta. To nabúralo do osobáku pred ním.

Staršia žena neprežila

Následky zrážky boli fatálne. V osobnom aute sa viezlo šesť ľudí. Staršia žena na mieste zomrela na následky zzranení.

Piatich ľudí museli ratovať záchranári, previezli ich do nemocnice.

Dostal kamión šmyk?

Okolnosti nehody i to, kto ju zavinil, vyšetruje polícia.

Je možné, že pod haváriu sa podpísalo aj počasie. Podľa všetkého kamión, ktorý spustil reťazovú haváriu, dostal šmyk.