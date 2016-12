Danko šokuje rečami o EÚ: Aj my sa musíme pripraviť na koniec!

Koniec Európskej únie už nie je iba teoretickou, ale aj reálnou možnosťou, na ktorú Slovensko musí byť pripravené. „Ak už nebude inej cesty, aj my sa musíme postaviť a spravovať svoj štát,“ povedal v rozhovore pre TASR predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS).

Ak by napríklad Veľká Británia odchodom z Európskej únie získala právo diskriminovať na svojom území pracovníkov z Únie, ale ostala by jej výhoda voľného prístupu na európsky trh tovarov a služieb, vyvolá to podľa Danka pohyb vedúci ku koncu EÚ ako takej.

„Čo sa mne osobne nepáči na postoji Európskej únie vo vzťahu k Anglicku, je, že keď sa rozhodlo odísť, tak musí odísť so všetkými dôsledkami,“ povedal.

„Ak sa Veľkej Británii oplatí vystúpiť z Únie, bude to koniec EÚ. Veľká Británia musí pocítiť, že sa jej neoplatilo odísť. Pocíti to len tak, že sa to dotkne nielen pohybu pracovnej sily, ale aj pohybu tovarov a služieb,“ dodal predseda národniarov.

Slovensko sa podľa neho musí pripraviť na všetky možné varianty vývoja, aj organizáciou svojho predsedníctva však ukázalo, že mu na EÚ záleží. „Je nesporné, že Slovensko pri svojom predsedníctve v Rade EÚ zabezpečilo, čiastočne aj zásluhou SNS, stabilnú vládu, ktorá mala fundovaných ministrov, za ktorých sme sa pri rokovaniach nemuseli hanbiť,“ pochválil sa Danko.