Desivá tragédia vo vážskom kanály: Mladík (†19) zahynul v mrazivej vode!

Na mieste tragédie sa dnes stretli dva potápačské policajné tímy. Jeden zo Žiliny a druhý z Bratislavy. Ako informovala TV Markíza, najskôr to skúšali so sonarom, no ten na celom skúmanom úseku nič neobjavil. Do vody teda išli pomáhať hľadať telo potápači.

Steny kanála sú obrastené machom no na jednom mieste je vidieť, ako keby sa niekto snažil vyškriabať hore. Ak to tak aj bolo, chlapec sa nemal čoho zachytiť a hladina vody sa nad nim zatvorila. Pátranie trvalo niekoľko hodín. Mladíka však mohol silný prúd odniesť aj niekoľko kilometrov ďalej a voda môže jeho telo vydať aj o niekoľko týždňov neskôr.