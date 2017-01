Dojatá starenka Júlia (86) po brutálnom útoku: Mnohí Slováci sa zdvihli a išli jej pomôcť!

Babička, ktorá žije naozaj v úbohých podmienkach v ošarpanom dome zmobilizovala najmä ľudí z jej okolia.

„Doniesli mi múku, drevo aj nejaké šaty. A opravili mi aj kľučku na dome. Konečne sa budem môcť už aj zamknúť, lebo ja sa aj tak stále bojím,“ povedala Júlia s očami plných sĺz. "Ďakujem všetkým veľmi pekne," dodala ticho.

Starenke, ktorá žije v katastrofálnych podmienkach už viackrát ponúkol pomoc s bývaním aj starosta Kokavy nad Rimavicou Ján Chromek.

„Aj keď sme ju umiestnili do zariadenia určeného pre dôchodcov, vždy tam vydržala najviac týždeň a potom sa vrátila naspäť do tohto starého domu. Mne to pripadá, ako keby jej život v takých podmienkach vyhovoval,“ dodal starosta.

Júliu (86), ktorá býva sama v dome bez elektriky aj kúrenia podľa polície prepadol Pavel (24), lebo ju chcel okradnúť. Zmlátil ju tak, že ju so zraneniami museli previezť do nemocnice v Lučenci.