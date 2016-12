Dramatický vianočný večierok v Žiline: Muž namieril zbraň na ženu a potom na seba!

Na Mestskom úrade v Žiline tak ako každý rok organizovalo vedenie mesta vianočnú párty priamo v budove ich úradu.

Po chvíli sa na úrade objavil muž, ktorý zaútočil na jednu ženu. "Bola to kolegyňa, ktorá dlhé roky pracuje na úrade. Začal na ňu jej druh kričať a vulgárne jej nadával. Zrazu do nej tak strčil, že spadla na zem," povedala nám pracovníčka úradu. Kolegovia to však len tak nenechali a vykázali ho von z budovy.

"Nešlo o zamestnanca Mestského úradu v Žiline. Keďže incident vyšetruje polícia, nebudeme sa bližšie k prípadu vyjadrovať. Obráťte sa prosím na orgány činné v trestnom konaní," uviedol hovorca mesta Pavol Čorba.

Vrátil sa so zbraňou v ruke

Agresívny muž sa však po necelej hodine opäť vrátil avšak so zbraňou v ruke. "Keď na ňu vytiahol zbraň, schovala sa pred ním. Nakoniec si priložil zbraň k hlave," vraví šokovaná úradníčka, ktorá niečo také videla na vlastné oči prvý krát.

Polícia muža obvinila

Našťastie okamžite zasiahol mestský policajt, ktorý bol v civile a na večierku bol v rámci svojho voľna. "Poverený príslušník Policajného zboru obvinil 58-ročného muža z prečinu nebezpečného vyhrážania, ktorý sa mal na Mestskom úrade v Žiline vyhrážať svojej družke usmrtením a následne mal na svoju družku namieriť zbraň, ktorú mal v legálnej držbe, čím u ženy vzbudil dôvodnú obavu o život a zdravie," informovala nás žilinská policajná hovorkyňa Jana Balogová. Obvinenému mužovi hrozí v prípade preukázania viny trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.