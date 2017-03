Drogové dvojičky pred Špecializovaným súdom: Skončí zločinecká skupina za mrežami?

Sudca ŠTS pre prípravné konanie rozhoduje o návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry na vzatie obvinených z tejto zločineckej skupiny, medzi policajtmi známej ako "dvojičky", do väzby.

U štyroch z obvinených je obava, že by mohli ujsť, pokračovať v trestnej činnosti a ovplyvňovať svedkov. Pre ďalších troch žiada prokurátor väzbu pre možné ovplyvňovanie svedkov a pokračovanie v trestnej činnosti.

Pätica ostatných obvinených by sa mala dostať do väzby z dôvodu, že by pokračovali v trestnej činnosti. Medzi obvinenými sú aj dve ženy.