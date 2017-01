Drzosť a úbohosť najvyššieho zrna: Mladík chcel od bezbrannej starenky peniaze a potom to prišlo!

„Bola tma a svietila som si len sviečkou. Zrazu ku mne prišiel nejaký mladý muž a pýtal odo mňa peniaze. Keď som mu povedala, že ja nič nemám, tak do mňa strčil a spadla som tak, že som sa udrela o kachle,“ hovorí teta Júlia.

Bil ju po hlave aj na tele

Potom si asi žena myslela, že už v dome nikto nie je a sadla si na posteľ. „Lenže on tam bol a začal ma šacovať, hľadal mi po vreckách peniaze a stále ich aj pýtal. Lenže ja nemám peniaze a zadarmo ma zbil. Potom ma ešte aj udrel po tvári, neviem koľkokrát, ale pozrite sa mám ju celú poznačenú a ešte aj krvavý znak,“ hnevá sa Júlia. „Všetko ma bolí aj čelo, aj tvár aj nohy aj ruky. Ja potrebujem doma robiť a on ma takto zbil,“ dodala.

Pavlovi hrozí až 12 rokov basy

„Vyšetrovateľ v Lučenci obvinil zo zločinu lúpeže a zločinu porušovania domovej slobody 24-ročného muža z Kokavy nad Rimavicou. Žene spôsobil zranenia s predpokladanou dobou liečenia 2 až 3 týždne. Obvinený je stíhaný na slobode, za tieto skutky v prípade dokázania viny, môže byť potrestaný odňatím slobody na 7 až 12 rokov,“ povedala krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.

Dnes už žena v nemocnici nebola a tak sme ju našli v Kokave, no sedela v mraze na studených schodoch nefungujúcich potravín a vyzerala otrasne. „Ja som dokonca počula, že ju chcel vraj aj znásilniť. Tá žena nikdy v živote nikomu neublížila a ani sa do nikoho nestarie,“ povedala suseda z ulice.

Býva bez tepla aj svetla

Júlia býva v katastrofálnych podmienkach. Nemá svetlo, nemá teplo, v oknách má handry proti mrazu.

Z ulice, kde sme sa s ňou rozprávali odchádzala do domu so slovami. „Idem ja do tej mojej chladničky.“

Útočník nebol doma a jeho otec nás odbil

Pokúšali sme sa osloviť aj Pavla. Najskôr vyšla jeho mama a tvrdila, že nevie, kde je momentálne jej syn. Po chvíli sa vo dverách zjavil jeho otec, chytil manželku za plecia a odvrkol nasrdene. „Dobre, hybaj preč. Nechcem nič ja počúvať. Odchod!“