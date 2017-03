Na miesto tragédie sme sa vrátili aj v sobotu doobeda. Na mieste činu hliadkovali dve policajné autá, dom bol ešte stále ohradený policajnou páskou, keďže vyšetrovatelia stále zbierali dôkazy.

Ako sme sa dozvedeli od zdroja blízkeho polícii, nebohého Vojtecha alebo Bélu, ako ho volali blízki, mal vrah dvakrát bodnúť priamo do srdca!

Čítajte viac Polícia začala hon na brutálneho vraha dôchodcov: Dolapiť ho môžete pomôcť aj vy

Pre Plus JEDEN DEŇ prehovoril syn Zoltán. ,,Neviem, čo sa mohlo stať. V dome nebol neporiadok ani stopa po tom, že by niekto chcel niečo ukradnúť," povedal so slzami v očiach.

Ďalšou šokujúcou informáciou, s ktorou sa Zoltán podelil, je, že vraha rodičia pustili do domu sami!

"Museli ich zabiť niekto, koho poznali!" dodal. Nešťastný syn nám prezradil aj to, že polícia zadržala podozrivého, ktorý už je v cele predbežného zadržania v Dunajskej Strede.

Dôvodom rýchleho zadržania podozrivého bol teda zrejme aj fakt, že Friderika s Bélom museli vraha poznať. Informáciu o tom, že dvere rozbil páchatel nám vyvrátil samotný syn, ktorý nám povedal, že najprv prišla na miesto tragédie poštárka, ktorá zavolala dcéru, tá zavolala obecnú políciu.

Obecná polícia po preverení domu zalarmovala hasičov, aby sa dostali dovnútra. Dvere vypáčili hasiči ako nám to potvrdil Zoltán.

,,Nikto sa do domu nevlámal, vrah za sebou chladnokrvne zamkol dvere!" smútok v jeho hlase vystriedal hnev.

Video: Maarty

,,Viem, že toho chlapa, ktorý to urobil už zadržali. Dúfam že tam aj ostane," uzavrel. V ťažkých chvíľach mu je oporou manžel jeho sestry Frideriky.

,,Je to strašné," povedal bez ďalších slov a objal svojho švagra okolo pliec.

Vrahovi hrozí doživotie

"Polícia vyšetruje úmrtie manželov v obci Okoč ako obzvlášť závažný zločin vraždy v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody. Obe osoby utrpeli pri útoku viaceré bodno-rezné rany," informovala trnavská krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová.

"V tejto súvislosti sa obraciame aj na očanov, ak si všimli akékoľvek podozrivé konanie, aj zdanlivo bezvýznamné, všetky informácie môžu poskytnúť na polícii na číslo 158," dodala hovorkyňa.

V zmysle zákona hrozí za uvedený skutok trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo doživotie.