VIDEO Mladý vodič zrazil školáčku (15) na priechode: Ako k nehode došlo?

Nehoda sa stala dnes ráno krátko po siedmej hodine v Krásne nad Kysucou. Mladé dievča vystupovalo z autobusu. Mladý vodič (33) na frekventovanej ceste si nevšimol včas dievča prechádzajúce po priechode pre chodcov. "Nešiel som rýchlo, dievča vybehlo spoza autobusu a už som nedobrzdil. Našťastie to nebol veľký náraz, ani auto nemám poškodené. Hneď som zavolal sanitku," povedal nám na mieste vodič Martin z kysuckej obce Oščadnica.

Nechcelo lekára

Dievčaťu sa pravdepodobne nič vážne nestalo. "Iba si ublížila na ruku, vôbec nechcela, aby som volal záchranku, že ona ide do školy. No i napriek tomu som ju zavolal," hovorí vodič. Lekár zranené dievča ošetroval v sanitke a neskôr ju previezli do nemocnice.

Zisťujeme aký je zdravotný stav zraneného dievčaťa. Správu budeme aktualizovať.

Video: Pavol Konštiak

Cesta kde sa stala nehoda, je najmä ráno veľmi vyťažená, deti, ktoré vystupujú z autobusu, doslova utekajú do školy. Presné okolnosti nehody a mieru zavinenia polícia vyšetruje.