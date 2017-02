FOTO Strach z vojny otriasol Slovenskom: Východniarov tento pohľad poriadne vydesil!

Obrnené transportéry aj iné vojenské vozidlá. Čo robili vlaky s týmto nákladom na východnom Slovensku?

Hoci by to možno vyzeralo ako zbrojenie pred vojnovým konfliktom, nie je to tak. Presuny vojsk – ako slovenských, tak aj zahraničných – sa uskutočnili pred konaním medzinárodných cvičení a ďalších vojenských aktivít v rámci spolupráce členských krajín NATO.

Cez územie Slovenska sa tak uskutočnilo viac ako 20 cestných presunov vojenskej techniky a ďalších šesť presunov na železnici.

Pozrite si zábery na vojenské vozidlá, ktoré boli natočené pri železnici v Sabinove!