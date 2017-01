Fotograf Michal prišiel počas útoku troch psov o ucho: Prezradil, z čoho má stále strach

Na Michala sa psi vrhli v auguste 2012 pri jazere medzi Dunajskou Lužnou a Rovinkou neďaleko hlavného mesta, kde bol bol aj s modelkou. Fotograf prišiel pri útoku o ucho a zvieratá mu spôsobili mnoho rán na nohách i rukách.

Ako si na tie hrôzostrašné chvíle s odstupom času spomínate?

- Na útok si stále veľmi „živo“ spomínam. Na to, ako vás napadne a trhá svorka psov, sa nedá zabudnúť...

Čo vaše zranenia?

- Zranenia cítim dodnes. Pravú ruku mám trvalo poškodenú, obmedzuje ma to v práci, pri pohybe, v športe. Mám za sebou aj niekoľko operácií ucha, desiatky jaziev po celom tele.

Čítajte viac Dohryzený fotograf Michal Babčan: Ucho bude mať z rebra

Ale mal som viac šťastia ako Peter. Jeho rodine chcem vysloviť úprimnú sústrasť, je to veľká tragédia.

Mnoho ľudí by asi malo panický strach zo psov po takom niečom. Ako je to u vás?

- Mám strach dodnes, najmä, keď vidím v blízkosti psa bez vodítka, alebo keď sa dozviem nejakú správu z novín o podobných útokoch. Ubrániť sa zúrivým psom je nemožné.

Čítajte viac Fotograf Michal Babčan dva mesiace po útoku psov: Vystraší ma aj zavrčanie

Ja som mal šťastie v nešťastí, že som tam vtedy nebol sám (pred smrťou ho zachránili dvaja muži, ktorí zaháňali psov palicami, a taxikár - pozn. redakcie).

Útok vyšetrovala polícia. Aj to nejako uzavrela?

- Uzavrela s tým, že vraj sa vlastne nič nestalo. Vyšetrovatelia vec ukončili bez vinníka. Zatiaľ som neuspel ani pri odvolávaní sa na prokuratúre, ale chcem spravodlivosť aj po rokoch a odvolávam sa na Generálnu prokuratúru. Nie je predsa možné, aby za toto neniesol majiteľ psov zodpovednosť.

Čítajte viac Michal Babčan: Posledné foto pre útokom zúrivých psov

Som nemilo prekvapený z ich postupu a z toho, že v práve je človek, ktorý nemal psov ani riadne nahlásených na úrade.

Ak to bude potrebné, obrátim sa aj na príslušné ministerstvá a dúfam, že takéto útoky konečne budú viesť k tomu, aby zákon o psoch zmenili a aby boli majitelia za nich zodpovední.