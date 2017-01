František Versače Kabrheľ veru nezaháľa: Čo Nore verejne sľúbil, to už aj začal plniť!

Podanie odniesol na košický okresný súd Versačeho právny zástupca, uznávaný advokát Milan Kuzma. Späťvzatie súhlasu Kabrheľa s trestným stíhaním vedeným proti svojej dnes už manželke Norike adresoval sudcovi, ktorý rozhodol o jej desaťročnom väzení za zločin podvodu.

Tvrdenie Versačeho právnika

Advokát nám informáciu potvrdil. Spis týkajúci sa nesplatenej pôžičky od Versačeho vo výške 853-tisíc eur je stále na Okresnom súd Košice I. Preto Kuzma žiadosť zaniesol práve tam.

"Vec ešte nebola predložená na krajský súd s odvolaniami. Ešte nie je ani doručenie rozhodnutia vykázané u všetkých účastníkov,” vysvetlil Kuzma.

Podľa neho sú zbytočné špekulácie o tom, či sa má prihliadať na stav v čase spáchania skutku, kedy poškodený a obžalovaná neboli manželmi.

"Platný trestný poriadok vymenuváva okruh trestných činov, na ktoré sa dá takýto postup použiť a aplikovať. A nič tam nie je o tom, či v čase, či pred časom alebo po čase spáchania skutku. Hovorí sa tam len o osobe, ktorá je k páchateľovi blízka príbuzná,” dodal.

Podľa neho zákon vôbec nehovorí o tom, že by museli byť poškodený a obžalovaná manželmi v čase spáchania skutku.

Vymedzuje iba okruh trestných činov, medzi ktorými je podvod definovaný a potom príbuzenský vzťah. A nič sa nehovorí o tom, že by sa mali skúmať ďalšie okolnosti,” doplnil Kuzma.

Vyhne sa Nora postihu?

Neprekáža podľa neho ani to, že oznamovateľom skutku a podávateľom trestného oznámenia bol práve nový Norin manžel. "V každej jednej veci, keď manžel alebo manželka podá na toho druhého trestné oznámenie, aj keď je začaté stíhanie, keď je odstíhaný a až do záverečnej porady na krajskom súde to môže zobrať späť a tým pádom nie je postih,” tvrdí právnik. Podľa neho manželstvo Kabrheľovcov je ako každé iné a štát ho nemôže žiadnym spôsobom skúmať či preverovať.

