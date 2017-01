Hádka pre banalitu skončila tragédiou: Zabila Róberta (†18) vlastná sestra (14)?

Tragédia sa mala stať v utorok večer. Záchranári a policajti sa ponáhľali do obce Malá Domaša. Tam v miestnej osade ratovali mladíka s bodnou ranou v hrudi.

Čítajte viac OBYVATELIA V STRACHU: Tucet hasičov zasahovalo pri požiari bytu v Trnave

Informáciu priniesli tvnoviny.sk. Súrodenci sa mali pohádať kvôli internetu.

"Vystrájali, bavili sa, no a nožík tu bol, lebo ona sestra mu vzala nožík a potom on vzal, no a tak sa rozmnáchnul a udrel do seba," povedal obyvateľ osady pre tvnoviny.

Polícia vyšetruje tragédiu ako prečin usmrtenia a preverujú, či Róberta nepripravila o život jeho 14-ročná sestra.