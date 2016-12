Hrôza, akej sa nechce dožiť žiadny rodič: Auto zvalcovalo kočík ! Čo je s bábätkom?

K dopravnej nehode došlo včera, 7. decembra, v ranných hodinách v obci Lehnice, časť Sása. Okolo ôsmej hodine rannej sa babička, jej dcéra a dve deti presúvali po pravom okraji cesty v rovnakom smere ako auto Fiat Punto. " To viedla 40-ročná žena z okresu Dunajská Streda. Štvormesačné dieťa bolo v kočíku a päťročné dievčatko sa viezlo na sedačke bicykla. 40-ročná vodička Fiatu pravdepodobne osoby nevidela, pričom do nich narazila,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa z Trnavy Mária Linkešová. Po náraze s autom utrpela babička ťažké zranenia, s ktorými bola prevezená do nemocnice.



Babička pri nehode utrpela ťažké zranenie a 4-mesačné dieťa utrpelo poranenie hlavy.

ZDROJ: polícia