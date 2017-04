Kauza údajnej eutanázie syna pokračuje: Otec Jozef sa rozhodol pre vážny krok!

Svojho syna miloval, staral sa o neho a nikdy by mu neublížil - toto tvrdil Jozef Andrej počas pojednávaní na súde a aj preto podal odvolanie voči rozsudku prešovského okresného súdu. Ten síce dospel k záveru, že svojho ťažko chorého ležiaceho imobilného syna Dominika odkázaného na jeho pomoc a starostlivosť nezavraždil, ale usmrtil z nedbanlivosti. "To nie je pravda. Konal som, ako len najlepšie som vedel v snahe synovi pomôcť,” vraví Jozef.

Ťažko chorý syn

Dominik potreboval od útleho detstva sústavnú opateru. Jeho stav si vyžadoval nonstop bdenie pri jeho lôžku. Trpel totiž mozgovou obrnou, opuchom a poškodením mozgu, ťažko sa mu dýchalo. Preto musel byť napojený na dýchacie prístroje a na odsávanie hlienov a slín. Aj to však bolo komplikované, lebo mal zdeformované telo, no jeho rodičia vedeli, ako s ním narábať. Nemusel byť napojený na dýchací ventilátor a odsávačku nostop, iba sporadicky. To dokázali svedectvá aj záznamy prístrojov.

Čo sa v osudný deň dialo?

V čase chlapcovej smrti bol s ním otec doma sám, manželka bola pre psychické problémy hospitalizovaná v nemocnici. Okolo poludnia pacienta priviezli záchranári po trojdňovom pobyte v nemocnici, kde bol pre výmenu chybnej dýchacej kanyly. Po ich odchode asi dve hodiny normálne dýchal. Potom však začal modrieť a dusiť sa. Preto mu otec naprával kanylu, polohoval ho a menil sterilné krytie a tak na krátky čas odpájal a zapájal prístroje.

Manipuloval s prístrojmi

Okolo tretej si však po návrate z toalety všimol, že Dominik nedýcha, hoci je napojený na prístroje a je v kamatóznom stave. Ihneď začal s oživovaním. Tak ako viackrát predtým. Teraz však bol na všetko sám, nemal kto volať záchranárov.

Preto manipuloval s prístrojmi, opravoval kanylu zavedenú do pľúc, no nepodarilo sa mu syna prebudiť k životu. Zo šoku pre synovu smrť si vypil, suseda požiadal o privolanie pohrebnej služby po dvoch hodinách. Ten privolal záchranku, prišli aj policajti. Muža zadržali, obvinili z vraždy a väznili takmer 9 mesiacov.

