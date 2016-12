Šokujúce slová prokurátora o potýčke bratov Paškovcov: Bola to obyčajná opilecká bitka!

Renomovaný prokurátor, ktorého Plus JEDEN DEŇ požiadal o objasnenie kauzy, ju síce nerieši, ale má o nej dostatok informácií. Tvrdí, že rozpútané vášne nie sú namieste. „Rozhodnutie sudcu nie je definitívne. To nie je rozsudok. Samosudca ‚len‘ odmietol obžalobu a vrátil vec prokuratúre, čo zdôvodnil vážnymi procesnými chybami, najmä porušením práva na obhajobu,“ hovorí prokurátor, ktorý si neželá byť menovaný.

Nevidí dôvod na väzbu

Poznamenal, že z dlhoročnej praxe má cit pre vec. „Podľa mňa išlo o bežnú opileckú bitku. Za iných okolnosti by bola vec už dávno skončená. Keby neexistoval kamerový záznam, ťažko by sa dokazovalo, kto bitku začal a aký bol jej priebeh. Kde sa bije viac opitých ľudí, je veľký problém vyselektovať, kto prvý udrel. Ak to bude odsúdené tak, ako je to zažalované, tak Paškovci skončia s podmienkou. Tam nie je dôvod na väzbu,“ myslí si skúsený právnik.

Neodpustil si však jednu poznámku. „Okrem bratov mal byť žalovaný za výtržníctvo aj mladík, ktorý bitku začal. Jeho prípad nemal skončiť len na priestupkovom konaní. Vnímam to ako zdôraznenie viny troch známych Košičanov,“ dodáva.

V čom nesúhlasí so sudcom?

Je známe, že košická prokuratúra proti rozhodnutiu súdu o zamietnutí obžaloby podala sťažnosť, o všetkom rozhodne teda Krajský súd v Košiciach. „Domnievam sa, že bude kopírovať rozhodnutie okresného súdu. Nesúhlasím však so sudcom Verešom, že znalci nemali možnosť vidieť obrazový záznam o priebehu udalosti. Musí predsa existovať uznesenie, kde sa priberá znalec. Rovnako tam musia byť zaznamenané aj priložené materiály a obrazový záznam zachytávajúci bitku,“ vysvetľuje odborník.

Naštvaná "druhá strana"

Proti tomuto protestoval aj Ján, účastník bitky s Martinom, Marošom a Branislavom Paškovcami: „Prečo sa prípad umelo naťahuje? Určite sa odvoláme,“ rozčuľoval sa. „Sudca namieta, že vyšetrovateľ nepoložil znalcovi dôležité otázky o obmedzeniach, ktoré vyplynuli z práceneschopnosti zranených. Je to nezmysel, pokojne tak mohol urobiť na pojednávaní,“ spresnil prokurátor, s ktorým sme hovorili.