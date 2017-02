Kuriózna dopravná nehoda v Ružinove: Tri autá v sebe, jeden ťažko zranený

K reťazovej autonehode došlo včera v bratislavskom Ružinove, keď vodič osobného auta zrejme dostal šmyk na zľadovatelej ceste, keď chcel zabrzdiť pred križovatkou. Vrazil do prechádzajúceho auta, ktoré odhodil do protismeru, kde narazilo do tretieho auta. Jeden z vodičov (29) skončil v nemocnici s ťažkými zraneniami.