Martin († 26 ) už nikdy neobjíme družku a svoje milované detičky: Aká osudová chyba sa stala v lese?

Martin išiel zvážať drevo už po niekoľkýkrát nad Ľuboreč, ktoré potom predával. Bol sním jeho brat Štefan a krstný syn. Brat Štefan všetko videl na vlastné oči a bol to len okamih.

„Drevo bolo na vetrieske už naložené. Chcel ešte asi posunúť traktor dopredu, ale asi zabudol vypnúť naviják, začalo ho to ťahať . Zodvihlo mu predok traktora, prevrátilo celý traktor dozadu a potom spravil asi dva kotrmelce,“ hovorí Štefan.

„Bol to len moment. Lietal v traktore ako handra a potom ho ten kolos privalil. Chvíľu bol ešte pri vedomí a pýtal si piť, no potom už nič nevravel a keď prišli záchranári a lekár, konštatovali len smrť brata,“ dodáva.

„Aj keby sme mu chceli pomôcť nevedeli sme, on bol zavalený celou váhou traktora. Možno keby sa bol držal pevne volantu, nebolo by to tak dopadlo, ale to je len ťažké predvídať,“ doplnil smutne Štefan.

Po Martinovi ostala 27-ročná priateľka Kristína a ich dve krásne malé detičky.

„Štvorročná Martinka a dvojročný Adamko sú u mojich rodičov. Je to hrozné, neviem čo si teraz počneme,“ plakala priateľka.