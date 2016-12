Miroslava zodpovedná za smrť Mišky: Súd odignorovala, našli sme ju doma a zostali sme v šoku!

Keď sa Miroslava na Okresný súd do Trebišova nedostavila a požiadala o pojednávanie v jej neprítomnosti, vybrali sme sa ju hľadať v mieste jej trvalého bydliska. Otvorila nám dvere, ale keď sme sa predstavili, ihneď ich bez slova zabuchla.

Matka opitej vodičky zodpovednej za smrť Michaely: Dcéra zničila obe rodiny

Zmenená na nepoznanie

Od tragickej nehody sa výrazne zmenila. Má nakrátko ostrihané vlasy a z niekdajšej blondínky je dnes hnedovláska s neidentifikovateľným prelivom. Susedia potvrdili, že ich veľmi prekvapilo, keď zistili, že je doma, lebo po nehode ju zobral sudca do väzby.

Na slobodu sa dostala koncom októbra. „Senát krajského súdu dospel k záveru, že dôvody väzby obvinenej možno nahradiť použitím inštitútu dohľadu probačného a mediačného úradníka za súčasného uloženia primeraných obmedzení ,“ uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Košiciach Marcela Gálová. Obvinená nesmie požívať alkoholické nápoje, viesť motorové vozidlo a musí povinne oznámiť každú zmenu miesta pobytu.

„Podľa názoru senátu za daných okolností možno aj týmto spôsobom účinne zabezpečiť účel trestného stíhania,“ spresnila Gálová.

Čo prezradili susedia?

Ako sme sa ďalej od susedov dozvedeli, Miroslavu stretávajú skôr podvečer. "Chodí na nákupy, nechce, aby ju ľudia videli. Jej manžela sme tu videli iba vtedy, keď bola vo väzbe. Aj nám hovoril, že mu spoza mreží napísala vysvetľujúci list, ale momentálne býva v byte iba Mirka sama,“ povedali nám.

„Mladá nebola zlá dovtedy, pokiaľ nezačala piť a kombinovať alkohol s liekmi. Miroslavin manžel tvrdí, že ju zničila jej rodina. Mirkini príbuzní zasa označili za hlavného vinníka nešťastia svojej dcéry zaťa. Aká je skutočná pravda však vedia najlepšie tí, ktorých sa to týka,“ povzdychla si žena, ktorá rodinu dobre pozná.

Z väzby na slobodu

Miroslavu obvinili z prečinu usmrtenia v máji 2016. Kvôli ťažkým zraneniam po čelnej zrážke, keď podľa polície v opitosti narazila do Miškinho auta, skončila najprv v trebišovskej nemocnici, odkiaľ ju previezli s ťažkými zraneniami do Nemocnica pre obvinených a odsúdených v Trenčíne. Odtiaľ putovala do Ústavu na výkon trestu odňatia slobody na Floriánskej ulici v Košiciach, odkiaľ ju 24. októbra prepustili z väzby na slobodu. Za smrť Mišky jej hrozí trest 4 až 10 rokov za mrežami.