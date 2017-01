Na slovenských hraniciach zadržala polícia prevádzača ľudí: Platili mu tisíce za pašovanie tých najnevinnejších!

Policajti zadržali 3.1.2017 vo večerných hodinách muža, ktorý chcel cez diaľničný hraničný priechod Rajka - Čunovo previezť štyroch cudzincov. "Nemali doklady totožnosti, ktoré by ich oprávňovali na vstup na územie Slovenskej republiky, a tiež im chýbali platné víza. 29 ročný Maiser A. tak mal urobiť za vopred dohodnutú sumu vo výške 2000 eur. Pasažiermi boli 26 ročná žena a tri maloleté deti vo veku 3, 7 a 16 rokov, pôvodom z Iraku. V Maďarsku ich mal naložiť do motorového vozidla Volkswagen Golf s cieľom dostať ich až do Nemecka," povedala hovorkyňa polície Denisa Baloghová.

Vyšetrovateľ na obvineného spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie. Za prevádzačstvo mu hrozí trest odňatia slobody na 3 až 8 rokov. "Migranti boli dočasne umiestnení do záchytného tábora v Sečovciach a následne budú vrátení späť do Maďarska, kde sú žiadateľmi o azyl," dodala hovorkyňa.