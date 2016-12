Naháňačka v Bratislave ako z filmu: Policajti prenasledovali vodiča, toho nezastavil ani náraz!

Vodič prechádzal z jedného jazdného pruhu do druhého bez smerového svetla, striedavo brzdil, čím obmedzoval ostatných účastníkov cestnej premávky, pričom na Moste Lafranconi prudko odbočil bez smerového svetla do odbočovacieho ľavého jazdného pruhu na výjazd Karlova Ves a pokračoval na Mlynskú Dolinu.

Z uvedeného dôvodu sa policajti rozhodli vodiča zastaviť predpísaným spôsobom za použitia výstražného zvukového a svetelného znamenia. Ten výzvy na zastavenie nerešpektoval, s vozidlom nezastavil a naďalej unikal do času, kedy na Ilkovičovej ulici v Bratislave v blízkosti Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave dostal s vozidlom šmyk, prešiel do protismeru, kde vo vysokej rýchlosti narazil do betónového obrubníka a následne do lesného porastu.

Po náraze sa vodič snažil ujsť , policajti ho ihneď prenasledovali po trase jeho úniku a následne v lesnom poraste obmedzili na osobnej slobode za použitia donucovacích prostriedkov a taktiež po celkom 8 varovných výstrelov do vzduchu.

Výška škody na vozidle je 8.000,-€.Vodič utrpel ľahké poranenie na tvári, čo bolo podľa prvotných zistení spôsobené tým, že počas prenasledovania nemal vo vozidle zapnutý bezpečnostný pás a počas úteku v lesnom poraste urobil viackrát kotúľ strmým svahom.

"Osoba sa na ošetrenie nežiadala. Policajti zistili, že ide o vodiča, ktorý viedol vozidlo aj napriek udelenému zákazu činnosti viesť motorové vozidlá od 04.04.2014 do 04.04.2018. Ide o osobu, ktorá bola už v minulosti trestne stíhaná za viacerú majetkovú trestnú činnosť ako aj trestný čin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky, trestný čin marenie výkonu úradného rozhodnutia a trestný čin výtržníctva. Ďalšie okolnosti sú predmetom vyšetrovania," informovala krajská policajná hovorkyňa Tatiana Kurucová.