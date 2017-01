Naštartoval auto a za okamih bol mŕtvy: Dominik nemal proti tonám železa žiadnu šancu!

Všetko sa to zomlelo veľmi rýchlo. Dominik pracoval ako taxikár. V osudné ráno išiel do práce, naštartoval auto a išiel otvoriť bránu, keď v tom sa auto pohlo z kopca. Dominik sa auto snažil zastaviť vlastným telom, aby sa neocitlo na ceste a aby nedošlo k tragédií, no Škoda Superb ho však pritlačila o bránu. Práve okolo išiel študent Matej (15), ktorý všetko videl na vlastné oči a snažil sa mladému chlapcovi pomôcť. "Dával som mu dýchanie, robil som všetko preto, aby som mu zachránil život,“ hovorí Matej (15). Ihneď sa snažil zastaviť prvé auto ktoré išlo okolo, no zarážajúce bolo na tom všetkom to, že okolo prešlo viac ako desať áut a nikto nezastavil.

Odvážny študent

Matej bol pri mladom mužovi až do príchodu záchranárov, no žiaľ, kým prišli, bol už mŕtvy. Riaditeľ strednej školy v Kysuckom Novom Meste mu poďakoval za obetavosť a o cenil ho milým darčekom. Okrem školy vyzdvihli chlapcovu statočnosť aj záchranári, ktorí volali riaditeľovi a poďakovali sa za chlapcovu pomoc, ktorú pri nehode poskytol. Dominikova rodina sa utápa v slzách. „Je to pre nás hrozná tragédia. Nedokážem tomu uveriť, že už nie je medzi nami,“ zmohla sa na pár slov matka Magdaléna (49).

Nešťastie má v rukách polícia

Polícia celú vec naďalej vyšetruje. „V danej veci vykonáva polícia v Čadci šetrenie pre podozrenie z prečinu usmrtenia,“ uviedla žilinská policajná hovorkyňa Jana Balogová.