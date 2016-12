Nedajú si pokoj ani keď je poľadovica: Alkohol ich premohol!

Len 20-ročný opitý Ján na VW Golf úradoval v utorok v Michalovskom okrese. Vrazil do dvoch áut a skončil v priekope! "Narazil do odstavenej Kie Carnival a v Petrovciach nad Laborcom ešte vrazil do Fiatu Croma. Vodič v jazde pokračoval, až kým neskončil v priekope," uviedol košický policajný hovorca Alexander Szabó. Jánovi namerali 1,9 promile! Nikto našťastie nebol zranený.

Čítajte viac Smrť podnikateľa v Kolárove: Susedia prezradili možný motív jeho úkladnej vraždy

Poriadne opitý bol aj 45-ročný šofér Opla Astra, ktorého kontrolovali medzi obcami Veľaty a Čerhov v okrese Trebišov. Nezodpovedný vodič mal 2,92 promile! "Opitého Bratislavčana na dodávke chytili v Spišskej Novej Vsi," dodal Szabó. Jakub (25) si to namieril na parkovisko pred jedným z nákupných stredísk. Pri dychovej skúške mu zistili 1,75 promile.

Vodiča Fordu Mondeo, ktorý jazdil zo strany na stranu, zase zastavili policajti medzi Ruským Hrabovcom a obcou Podhoroď v Sobraneckom okrese. Štyridsaťdvaročný muž odmietol dychovú aj krvnú skúšku. Všetkých šoférov obvinili z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.