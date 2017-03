Nešťastie na koľajniciach: Pod nehodu sa podpísala vysoká dávka alkoholu!

Podľa doterajších zistení Petra M. (57) mal zachytiť posledný vozeň odchádzajúceho osobného vlaku. Našťastie si zraneného muža všimol výpravca, ktorý zalarmoval záchranné zložky.

Muž prišiel o nohy

"Po príchode zdravotníckych záchranárov muž ležal v koľajisku a dolné končatiny mal oddelené od tela. Mal ich zaškrtené proti úniku krvi, bol pri vedomí, bol však spavý až apatický. Záchranári zastavili krvácanie, podali tekutiny a muža urýchlene previezli do košickej univerzitnej nemocnice," uviedol hovorca Košickej záchranky Igor Krupa.

Hovorkyňa UNLP Ivana Stašková potvrdila, že pacient je momentálne po zložitej operácií v umelom spánku a jeho stav je kritický.



Úradoval alkohol

"Rušňovodič vlaku sa podrobil dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Zranený muž mal v krvi viac než 3 promile alkoholu," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

"Policajti oddelenia železničnej polície PZ Košice udalosť vyšetrujú ako prečin ublíženia na zdraví. Bližšie okolnosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania," spresnila policajná hovorkyňa.

Posledné slovo má chirurg

Objavili sa informácie, že zranenému mužovi budú replantovať oddelené končatiny. Odborník v danom odbore, ktorý si neželá byť menovaný si to nemyslí. "Je dosť vysoko nepravdepodobné, že by došlo k tejto operácií. Pri takomto stratovom poranení sa prehodnocujú rôzne veličiny a na základe skóre, ktoré z toho vzíde, sa chirurgovia rozhodnú či pôjdu do toho alebo nie. V takýchto prípadoch sú skôr ponechané kypte, tam ho zastabilizujú," hovorí renomovaný košický lekár.

Amputáty berú so sebou

Operácie tohto typu sú podľa skúseného lekára veľmi náročné.

"Hrubým odhadom, operácia jednej nohy by trvala 10 a viac hodín.

Musíme si uvedomiť, že vlak nie je nôž. Tu dôjde k rozdrveniu plôch končatín, aj preto je ich "spojenie" nemožné. Amputáty sa vždy berú z miesta nešťastia dávajú sa do chladu, ale rozhodnutie a následný postup je na chirurgovi, on stanoví, či sa bude replantovať, alebo nie," uzavrel svoje vyjadrenie lekár.