Niekto rozdáva úsmevy, iný trestné oznámenia: Okoličányho naštvali policajti, chce im to zrátať

Ako uviedol košický Korzár na svojej stránke, obe trestné oznámenia Okoličány adresoval Generálnej prokuratúre v Bratislave. Týkajú sa podľa neho nezákonného postupu polície.

Okoličány a Jaroslav Potučko boli začiatkom decembra zadržaní pre podozrenie, že pripravovali vraždu Stanislava Vitéza, údajného člena inej skupiny košického podsvetia.

Jediná výpoveď

Vyšetrovateľovi na to stačila výpoveď svedka Róberta Ficua, ktorý tvrdil, že obaja Košičania ho začiatkom roka prehovárali k spolupráci pri likvidácii Vitéza. Ficu tvrdil, že „Oki“ si ho chcel najať ako šoféra a za to mu sľúbil 10-tisíc eur v hotovosti. Z obavy, že sa opäť do niečoho namočí, to ale odmietol.

Nocoval vo väzbe

Po vznesení obvinenia z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu prípravy boli Okoličány a Potučko eskortovaní do Banskej Bystrice, kde sa malo na druhý deň na Špecializovanom trestnom súde rozhodovať o ich väzobnom stíhaní.

K tomu napokon nedošlo, lebo dozorujúci prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry zrušil obvinenie ako nedôvodné a prikázal oboch mužov prepustiť zo zadržania.

Okoličány s advokátkou zhodnotili zadržanie tak, že ide o snahu polície dostať Košičana za mreže za akúkoľvek cenu, aj na základe podľa nich vykonštruovaného obvinenia.

Zvlášť preto, že na Najvyššom súde SR sa bude začiatkom roka 2017 rozhodovať o rozsudku Špecializovaného súdu v Pezinku, ktorý v auguste poslal Okoličányho a Potučka za mreže na doživotie.

Okiho protiútok

Zjavne v snahe predísť ďalším podobným akciám ako začiatkom decembra, prešiel Okoličány „do protiútoku“. Začiatkom decembra podal trestné oznámenie na Emila P., vyšetrovateľa NAKA, expozitúra Východ. „Som presvedčený, že zneužil právomoc verejného činiteľa na nezákonné obvinenie mojej osoby, ktoré sa viedlo pod ČV: PPZ -840...,“ píše podľa Korzára Okoličány v oznámení.

„Emil P. opakovane prenasleduje moju osobu, pričom som bol z jeho strany už po štvrtýkrát obvinený. Zneužíva policajný zbor, čím ma poškodzuje a poškodzuje i prácu čestných policajtov, prokurátorov a sudcov SR ako celok v očiach verejnosti.“

Týždeň po prvom podal Okoličány druhé trestné oznámenie, tentoraz na neznámeho policajta z NAKA, expozitúra Východ. „Podávam ho preto, že som sa 6. decembra 2016 dozvedel o tom, že v roku 2013 došlo k ovplyvňovaniu odsúdeného Ladislava Bada, ktorý sa nachádza v ústave na výkon trestu v Leopoldove. Vyšetrovateľom bol navádzaný na krivé obvinenie mojej osoby. V prípade, ak nebude konať podľa predstáv tohto policajta, bude obvinený z trestného činu vraždy formou spolupáchateľstva,“ zdôvodnil Okoličány trestné oznámenie.

Vyjadrenie prokuratúry

K trestným oznámeniam sa pre Korzár vyjadrila aj Generálna prokuratúra. „Dňa 7. 12. 2016 bolo doručené trestné oznámenie R. O. na E. P. Toto podanie je potrebné vyhodnotiť v súvislosti s preskúmaním postupu vyšetrovateľa, preto bolo 9. 12. 2016 odoslané Úradu špeciálnej prokuratúry, kde je predmetné konanie vedené. Druhé podanie bolo doručené emailom od R. O. a odstúpené na vybavenie na Úradu špeciálnej prokuratúry,“ odpovedala hovorkyňa Andrea Predajňová.