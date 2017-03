Nočný poplach v košickej nemocnici: Vydesený personál

Objavilo sa podozrenie, že štyria obyvatelia jedného bloku a vchodu z Wurmovej ulice na sídlisku KVP prišli do styku s nebezpečnou látkou. „Celé mi to pripomínalo scénu z akčného filmu. Personál mal na tvári masky, na rukách špeciálne rukavice a na sebe oblečené jednorázové plášte. Nič podobné som ešte nikdy nevidel," povedal nám Viliam, ktorý sprevádzal na vyšetrenie chorú manželku.

Mladá zdravotníčka, ktorá bola súčasťou tímu prideleného na príjem štvorice, netajila obavy." Mám malé dieťa, nechcela by som zavliecť niečo domov, čím by som ohrozila moju rodinu," povedala rozrušene.

Na tvárach štyroch Košičanov sa zračilo napätie a nervozita. Najevidentnejšie to bolo v prípade staršej ženy. Vyjadrenie odmietli. "Nebudeme to nijako komentovať, nech to kompetentní vyšetria," povedal mladší muž. O čo konkrétne ide, nespresnil.

Po bežnom vyšetrení všetci štyria museli absolvovať odber krvi. Pracovníci laboratória boli tiež vopred upozornení na zvýšené riziko pri tomto úkone. "Keďže bolo potrebné počkať na výsledky vyšetrenia, ktoré sú známe až zhruba po dvoch hodinách, nemohli odísť domov, ale museli vyčkať čo rozbory ukážu," dozvedeli sme sa od personálu. V skorých ranných hodinách štvorica konečne dostala súhlas na opustenie nemocnice. "Žiadali odvoz sanitkou, ale na tento nemali nárok. Bolo im odporučené, aby si zavolali taxík. Nepáčilo sa im to. Ako sa napokon prepravili, neviem, ale odchádzali poriadne rozčúlení," prezradil nám dobre informovaný zdroj.

Podľa našich zistení štvorica mala prísť do styku s bielou látkou, ktorú niekto nasypal k poštovým schránkam vo vchode, kde Košičania bývajú.

Zisťujeme podrobnejšie informácie, tieto budeme aktualizovať.