Odporný útok mladíka na bezbrannú babičku: Po čine sa diali veci na najvyšších miestach!

Šokujúci prípad z Kokavy nad Rimavicou vyvolal rozruch v najvyšších kruhoch. Nespratník mal smolu, že reportáž o jeho nepochopiteľnom útoku na bezbrannú ženu videl aj generálny prokurátor Jaromír Čižnár.

„Po odvysielaní včerajšej reportáže, generálny prokurátor Jaromír Čižnár kontaktoval krajského prokurátora v Banskej Bystrici a uložil mu, aby dal okamžite preveriť zákonnosť postupu orgánov činných v trestnom konaní a prijať potrebné opatrenia," potvrdila hovorkyňa generálnej prokuratúry Andrea Predajňová.

Po tom už veci nabrali rýchly spád. Policajti si po mladíka prišli ešte včera, asi polhodinu pred polnocou.

"Prokurátor Okresnej prokuratúry v Lučenci dnes t. j. 18. 1. 2017 predložil sudcovi Okresného súdu v Lučenci návrh na vzatie obvineného do väzby a do z obavy, že obvinený by mohol ujsť alebo sa skrývať, aby sa tak vyhol trestného stíhaniu a z obavy z možného pokračovania v trestnej činnosti," doplnila Predajňová.

Aktuálne je 24-ročný Milan v cele predbežného zadržania. Priťažiť mu môže aj fakt, že sa dopustil zločinu na chránenej osobe. Navyše je obvinený aj zo zločinu porušovania domovej slobody.

Júliu (86), ktorá býva sama v dome bez elektriky aj kúrenia prepadol, lebo ju chcel okradnúť. Zmlátil ju tak, že ju so zraneniami museli previezť do nemocnice v Lučenci.