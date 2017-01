Osamotené psy z krvavého prípadu dohryzeného Petra († 34): Jedni ich odmietli, druhí si ich fotia

Policajti však správu o Romanovom prepustení odmietli komentovať. „Poskytnutie ďalších informácií v súčasnosti nie je možné, pretože by to mohlo zmariť alebo sťažiť objasnenie a vyšetrenie veci. Bližšie informácie k prípadu poskytneme, ak to procesná situácia umožní,“ vyjadrila sa bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.

Majiteľa psov nikde

Keď sme sa včera vybrali pri Devínske jazero hľadať Romana, nikoho sme v jeho príbytku nenašli. Brána bola zamknutá presne tak, ako ju nechal po tom, čo ho odviedli policajti a za bránou pobehovali dva psy. Rovnaká situácia bola aj podvečer. Na Romana sme nenatrafili, ale psy sme už z diaľky počuli zavýjať.

„Zrejme sú hladné, veď som tu nikoho nevidela, odkedy Romana v utorok zobrali policajti,“ povedala nám suseda.

Policajti fotografovali

Podľa hovorcu Petra Plevu mestskí policajti v súvislosti s osamotenými psami nemajú zatiaľ dôvod zasiahnuť. „Kým sú v uzavretom priestore a nikto nenahlási, že niekoho ohrozujú, na súkromnom pozemku mestskí policajti zasiahnuť nemôžu,“ dodal Pleva. No zrejme im to nedalo, pretože krátko po našom telefonáte prišla hliadka mestskej polície a Romanovo sídlo si začala fotiť zo všetkých strán.

Ochranári ich nechceli

Kde skončilo ďalších 6 mužových psov, zatiaľ nie je známe. Policajti ich vraj chceli dať Slobode zvierat. „Tieto psy sú teraz dôležité pre trestné konanie a s takými máme veľmi zlé skúsenosti, takže my sme ich odmietli,“ uviedla predsedníčka Slobody zvierat Pavla Dugovičová.