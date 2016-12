Otrasný čin, ktorý otriasol krajinou: Migranti podpálili spiaceho bezdomovca!

Mladíkov vo veku 15 až 21 rokov zrejme obvinia z pokusu o vraždu, informovala dnes agentúra DPA. Čin vyvolal v Nemecku značné pobúrenie. V noci zo Štedrého dňa na 1. sviatok vianočný v stanici berlínskeho metra sedem mladíkov zapálilo spiaceho 37-ročného bezdomovca. Okoloidúcim sa ho ale podarilo rýchlo uhasiť, a muž tak neutrpel žiadne zranenia.

V pondelok berlínska polícia zverejnila fotografie podozrivých zhotovené zo záznamu bezpečnostných kamier. Šesť z nich sa následne prišlo samo udať, siedmeho strážcovia zákona dnes vypátrali.

Podozriví majú medzi 15 a 21 rokov, šesť z nich pochádza podľa polície zo Sýrie a siedmy je z Líbye. Všetci prišli do Nemecka ako žiadatelia o azyl a to od roku 2014 do tohto roku. Niektorí členovia skupiny sa už v minulosti dostali do konfliktu so zákonom, uviedla berlínska polícia, ktorá za hlavného podozrivého považuje 21-ročného muža.