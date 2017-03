Ožratý zabil matku trom deťom: Neuveríte, čo predvádzal na súde!

Tri malé deti už nikdy nepocítia pohladenie od svojej mamičky, no ten, kto ju zabil, ľutuje sám seba.

Na súde v Trebišove plakal nad tým, ako ťažko niesol nehodu a lamentoval, že ho ľudia odsudzujú. Po 8 mesiacoch sa ospravedlnil manželovi pozostalej i poškodenej. No ešte predtým požiadal o vylúčenie verejnosti.

Sudca mu nevyhovel a začal ho vypočúvať. Čiastočne skorigoval svoje priznanie.

“Bol som v šoku, štyri dni som nevedel, či som chlapec alebo dievča,” vyhlásil ľútostivo. “Som osem mesiacov vo väzbe, ako ma môžu odsudzovať?" lamentoval.

Podľa neho časť viny nesie aj jeho spolujazdec Leonard, no spočiatku celú vinu vzal na seba. Pred tromi týždňami sa však dozvedel, že Leonard porušil ich predchádzajúcu dohodu, ktorú uzavreli medzi sebou. Preto sa teraz rozhodol povedať celú pravdu a uviesť, že Leonard sa o nehodu pričinil.

Deň pred nehodou spolu pili od večera do rána slivovicu. “Ja iba do tretej, lebo som mal ísť na druhý deň popoludní do Maďarska,” vypovedal.

Jeho kamarát vydržal slopať do rána, okolo pol ôsmej spolu vypili kávu. Okolnosti, ako si spolu sadli do auta, opísal tak, že mu Leopold dráždil jeho psa, ten nakoniec pohrýzol majiteľa.

“Vtedy mi preskočilo v hlave a rozhodol som sa ho odviezť domov s tým, že ja zájdem na ošetrenie.”

No už nikam nedošli. Podľa obžaloby nezvládol riadenie a s rútiacim sa autom vpálil do troch ľudí rozprávajúcich sa na chodníku.

Klaudia Tóth Molnárová (†35) bola na mieste mŕtva.

“Utrpela trieštivé poranenie mozgu,” uviedol prokurátor čítajúc z obžaloby.

Doživotné trápenie

Matka 12-tich detí Mária Váradyová (43) utrpela viac ako desať vážnych zlomenín rôznych častí tela. Jej druh Gabriel Franc stál obrátený čelom k rútiacemu sa autu a stihol uskočiť.

“Nemám slov na neho. Budem mať doživotné trápenie,” vravela Mária na margo obžalovaného opierajúc sa o barly.

Obžalovanému namerali v dychu 1,67 promile alkoholu. Za zločin usmrtenia spáchaný v opitosti mu hrozí až desaťročné väzenie.

Hetnerovič tvrdí, že keď dostal šmyk na kamienkoch popri ceste alebo defekt, auto sa stalo neovládateľným. No smer jeho jazdy ovplyvnilo to, že jeho opitý spolujazdec sa naťahoval po cigarety a zvalil sa na neho, čím mu zasiahol do riadenia.

Najprv však bol ochotný vziať vinu na seba, no Leonard porušil ich predchádzajúcu dohodu. Hetnerovič totiž na neho prepísal rodičovský dom s tým, že si vezme hypotéku a z tých peňazí ako spoločníci nakúpia tovar a zo zisku budú žiť.

Prokurátor i obhajoba chcú tohto muža vypočuť, preto súd pojednávanie odročil.

Matka nebohej Klaudii sa po pojednávaní postavila zoči-voči mužovi, ktorý jej zabil jedinú dcéru. “Povedala som mu, že je špinavý vrah,” vravela nám so slzami v očiach.

Jej zať sám vychováva tri deti, teraz prišiel o príspevok na stravu pre deti, lebo sa zamestnal.